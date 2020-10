"Ya no habrá solo toallas de Guille", Fede Coria se despide Roland Garros

"En casa de mis padres ya no habrá solo toallas de Guille", bromeó Federico Coria (98º ATP) este viernes al despedirse de Roland Garros en tercera ronda frente a la promesa italiana de 19 años Jannick Sinner (75º ATP), por 6-3, 7-5 y 7-5, en dos horas y 30 minutos.

Coria dijo que además de "un par de toallas" se lleva una inyección de "confianza" de esta semana en el otoño parisino: "Confío en mí de una vez por todas. Estoy haciendo mucho empeño en trabajar con mi psicólogo para levantar la cabeza. He roto muchas barreras mentales y miedos".

Por primera vez en el cuadro principal del grande francés, Coria eliminó al taiwanés Jason Jung por 7-5, 7-6 (8/6) y 7-6 (7/3) y al francés Benoit Paire (26º ATP), por 7-6 (7/3), 4-6, 6-3 y 6-1.

Este viernes el tenista argentino, eliminado en segunda ronda de dobles el jueves junto a su quinto (1992) 'Peque' Schwartzman, no tuvo opciones ante un Sinner llamado a hacer grandes cosas en el circuito.

"El favorito es él, es el presente más que el futuro. Voy a tener que jugar un partido de diez. Necesito que esté nervioso y no tenga un buen día", había vaticinado Coria, de 28 años, el jueves.

Llevaba razón el hermano pequeño del 'Mago' Guillermo, antiguo número 3 mundial y finalista de Roland Garros en 2004. Sinner mostró un nivel superior y se citará en octavos con el ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev (7º) y el italiano Marco Cecchinato, procedente de la clasificación.

- '¡Lo que juega este pibe!' -

"¡No puedo creer lo que juega este pibe!", había gritado Coria en medio de su partido contra Sinner, parado durante un par de horas cuando comenzaba debido a la lluvia.

"Creo que será uno de los mejores jugadores del mundo. Hubo momentos calientes, pero no me dio opción, me jugaba todas a las líneas. Le falta mejorar el físico, le miraba todo el tiempo y parecía que se iba a desarmar", reflexionó tras el duelo Coria.

Sin embargo el argentino cree que tuvo opciones en los tres sets y que jugó su mejor partido en París.

"Hoy me faltó creérmelo, el nivel lo tenía, tuve oportunidades en las tres mangas. Estaba bien, podía haber seguido jugando tres horas más. Pero soy nuevo acá, no tengo mucho que reprocharme", dijo.

"Estaba en el último game, miraba todo y decía, 'qué pena que se acabe'. Con el paso de los días lo disfrutaré", concluyó.

Los Coria son la segunda pareja de hermanos argentinos en alcanzar el Top-100 -Fede lo consiguió la semana previa a Roland Garros- tras los Ganzábal -Julian, 68º en 1976, y Alejandro, 58º en 1985-.

pm/gh