Xandra Falcó, arropada por el Marqués de Cubas, retoma la rutina tras la muerte de su marido, Jaime Carvajal

Sin duda alguna, Xandra Falcó se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida y es que hace tan solo unas semanas perdió a su marido Jaime Carvajal Hoyos, a los 56 años. Retomando poco a poco su vida, la empresaria se reunió con su tío Fernando, Marqués de Cubas - hermano de su padre, el Marqués de Griñón y con quien mantiene una relación muy cercana - en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid.



Muy discreta y manteniendo su vida privada en un segundo plano mediático, Xandra ha preferido centrarse en sus tres hijas Isabela, Camila y Blanca, que ahora son el principal motor en su vida en estos duros momentos. Tras varias horas en el interior del restaurante, tío y sobrina salieron a toda prisa para subirse al coche que les estaba esperando y es que Fernando Falcó respondió a las preguntas de la prensa de lo más rotundo: "No hago declaraciones, te lo agradezco mucho pero no hago declaraciones".



Además de la dolorosa pérdida de su marido, Xandra Falcó también ha tenido que hacer frente, en menos de medio año, al fallecimiento de su padre, Carlos Falcó, a causa de la pandemia de la Covid-19. Al margen del revuelo mediático que se creó entorno a la herencia del Marqués de Griñón, su hija y mano derecha prefiere no aclarar cuál es la relación actual que ella y sus hermanos mantienen con la viuda de su padre, Esther Doña.