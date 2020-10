VISIÓN DE ANALISTAS- Trump da positivo por COVID-19, los futuros de las bolsas y el dólar australiano caen

FOTO DE ARCHIVO: Varios viandantes reflejados en una ventana tras la cual se ve el índice de valores de la bolsa australiana en Sídney, Australia, el 13 de febrero de 2018. REUTERS/David Gray

SINGAPUR/TOKIO, 2 oct (Reuters) - Los futuros de la bolsa de Estados Unidos y el dólar australiano caían el viernes después de que el presidente Donald Trump dijera que él y su esposa dieron positivo en el test de coronavirus.

Los futuros del S&P 500 descendían un 1,8% en los mercados asiáticos después de la noticia, profundizando las caídas previas, mientras que algunos barómetros del apetito de riesgo, como el dólar australiano y los rendimientos del Tesoro de EEUU, bajaban.

Los futuros de las acciones europeas STXEc1> también perdían terreno poco antes de la apertura.

A continuación ofrecemos algunos comentarios de analistas:

CHRIS WESTON, JEFE DE ANÁLISIS, PEPPERSTONE, MELBOURNE

"El Presidente de Estados Unidos tiene una enfermedad que mata a la gente. La gente está reduciendo riesgos por eso."

"El siguiente asunto es hasta dónde llegará (en la Administración), lo que tiene grandes implicaciones para las elecciones. En el peor de los casos, podría haber un retroceso en las elecciones."

"Pero realmente depende de sobre qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de una situación en la no pueda ir a los debates? ¿O lo va a usar para decir: 'He sobrevivido a esto, soy un luchador'... O muere... tenemos muchas preguntas y no muchas respuestas disponibles inmediatamente."

JULIAN WEE, ESTRATEGA DE INVERSIONES, CREDIT SUISSE, SINGAPUR

"La reacción inicial del mercado ha sido negativa, pero no estoy seguro de que eso sea duradero"

"En última instancia, una vez que la reacción instintiva inicial haya pasado, el mercado probablemente se centrará en qué puede significar esto para las elecciones. Y hasta ahora, la narración se ha vuelto más positiva durante la última semana. Nuestro escenario base es que los demócratas obtengan una victoria total, en consonancia con las últimas encuestas".

KHOON GOH, JEFE DE ANÁLISIS DE ASIA, ANZ, SINGAPUR

"En esta etapa, aún es demasiado pronto para saber cómo puede afectar esto al resultado de las elecciones. Los mercados han mostrado ventas en una reacción instintiva, lo cual es comprensible."

"El dólar recibió compras en un principio, pero desde entonces se ha vendido. Imagino que mientras el presidente y la primera dama estén en condiciones razonables, estos movimientos del mercado se relajarán."

NAOYA OSHIKUBO, ECONOMISTA SENIOR, SUMITOMO MITSUI TRUST ASSET MANAGEMENT, TOKIO

"Trump ha ido a la zaga de Biden y claramente no ha logrado reducir la brecha después del primer debate, que es el más importante de los tres. Sospecho que los mercados se inclinarán hacia la opinión de que Biden probablemente ganará las elecciones."

"Lo que me preocupa es que Trump se vuelva aún más agresivo contra China después de contagiarse él mismo del virus, porque tengo la impresión de que el primer ministro británico Boris Johnson se ha vuelto más antichino después de haber sufrido el virus."

"Por el momento, será difícil que los mercados financieros tomen posiciones de riesgo."

YAKO SERA, ANALISTA DE MERCADOS, SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, TOKIO

"Estamos viendo las típicas operaciones de reducción de riesgos, pero por lo que sabemos Trump no está gravemente enfermo. Es posible que cuando abra Nueva York, los mercados se hayan calmado."

"Si los síntomas de Trump son leves y se recupera rápidamente, sus apoyos podrían aumentar, lo que sería similar a lo que sucedió con el presidente brasileño Jair Bolsonaro."

"Sin embargo, (el virus) perjudica la capacidad de Trump para hacer campaña y el tiempo se está acabando antes de las elecciones."

"Tanto si es Trump como Biden, el mayor problema es la incertidumbre. Mientras no estemos seguros de quién ganará las elecciones, es difícil que los mercados puedan estabilizarse."

LOS SIGUIENTES COMENTARIOS SE HICIERON ANTES DE QUE TRUMP DIJERA QUE HABÍA DADO POSITIVO:

SHANE OLIVER, JEFE DE ESTRATEGIA DE INVERSIÓN, AMP CAPITAL, SÍDNEY

"No sería el primer líder en dar positivo en el test de coronavirus."

"Las elecciones ya están en marcha, así que puede aumentar la incertidumbre, pero no cambia el panorama fundamental."

"Podría haber un voto de compasión para Trump si contrae el coronavirus."

"El mercado ya está un poco nervioso por las próximas elecciones y el fracaso de las conversaciones para lograr un nuevo estímulo fiscal".

"Puedes imaginar todo tipo de escenarios. Si da positivo y luego solo muestra síntomas leves, se acabará en unos días. Si enferma y tiene que ir al hospital, el mercado estará mucho más preocupado. Obviamente, en la medida en que la campaña se detenga, podría aumentar los temores de que pueda perder las elecciones."

"En general, el mercado prefiere que gane el actual presidente y la preferencia general ha sido que gane Trump porque significará impuestos más bajos y menos regulación que una presidencia de Biden."

"Pero todo el tema en torno al estímulo fiscal es complicado porque, si Trump pierde y los demócratas ganan y consiguen el control del Senado y la Cámara, esto haría que el estímulo fiscal esté asegurado, lo que compensará el impacto de las subidas de impuestos. El mercado probablemente se alegrará de ver una presidencia de Biden con una victoria clara".

SEAN CALLOW, ANALISTA DE DIVISAS, WESTPAC, SYDNEY

"Esto tiene el potencial de reducir la capacidad de campaña de Trump. Es una interrupción. También le perjudica en cuanto a todo el relato de que no hay que preocuparse demasiado por el virus. Ahora el virus vuelve a estar en el meollo de todo".

"Pero, ¿cambiará esto las encuestas? No lo sé. No tenemos precedentes de esto (...), a nosotros nos parece un revés para la campaña de Trump. Van muy por detrás y quieren que Trump salga a la calle (de campaña)".

(Información de Vidya Ranganathan y Tom Westbrook desde Singapur, Hideyuki Sano desde Tokio; editado por Muralikumar Anantharaman; traducido por Tomás Cobos)