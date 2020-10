Venezuela.- VÍDEO: Casado reafirma el apoyo del PP a Guaidó, la "vacuna democrática para la pandemia totalitaria de Maduro"

Exige nuevas sanciones contra el régimen, que se libere a los presos y que no se acepten las elecciones del 6 de diciembre



El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha reafirmado este viernes el apoyo de su formación al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien considera "la vacuna democrática para la pandemia totalitaria" impuesta por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



Casado se ha expresado así tras celebrar una reunión con una docena de opositores al régimen de Maduro y mantener una videoconferencia con el propio Guaidó, en la que, además, han participado la portavoz del GPP en el Congreso, Cuca Gamarra, y la secretaria de Internacional del PP, Valentina Martínez.



Fuentes venezolanas consultadas por Europa Press han detallado que la reunión es una iniciativa del propio Juan Guaidó, que quiere expresar personalmente su agradecimiento a todos los grupos políticos españoles que, la semana pasada, acordaron en el Congreso una proposición no de ley (PNL) llamando a restaurar la democracia en Venezuela.



Así, y tras denunciar la situación de "emergencia" por la que atraviesa Venezuela, Casado ha exigido que se promuevan nuevas sanciones en Europa contra el régimen de Maduro y que se proceda a la congelación de los activos económicos de los que disfrutan sus dirigentes "mientras empobrecen a sus compatriotas".



En esta línea, el presidente del PP ha pedido que cese la violación de Derechos Humanos y que se libre a los presos políticos. Asimismo, Casado ha instado a iniciar una investigación independiente sobre las acciones de Maduro y a emprender acciones judiciales en la Justicia española, el Tribunal de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.



PODEMOS QUIERE EXPANDIR LAS POLÍTICAS DE MADURO A ESPAÑA



Por último, Casado ha exigido que no se acepten las elecciones convocadas para el próximo 6 de diciembre. "Ningún demócrata puede aceptar elecciones surgidas de un gobierno criminal, como es el del dictador Maduro. Por ello exigimos unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres", ha añadido.



En su repaso a la situación de Venezuela, Casado ha criticado que en España "haya un partido", Podemos, que "alardea de haber estado en el centro de las políticas represivas de Maduro" actuando como asesores.



"Ahora pretenden expandirlas a España. Contra la oposición, a que los amenaza diciendo que no volveremos a gobernar. Contra la prensa libre, contra los jueces, contra las instituciones independientes. Contra las empresas. Intentando exportar la miseria en que son más vulnerables los ciudadanos", ha denunciado.



Así, Casado ha achacado esta situación a la "división de la oposición" en España. "Fue el origen de todo", ha sostenido, para después abogar por la unión del centro derecha que, a su juicio, debe producirse en torno al PP para así evitar el "frentismo que la izquierda promueve".



En este llamamiento a la unidad, el líder de los 'populares' ha incidido en que no debe haber "complejos en defender" lo que ha llevado a España a ser una "democracia consolidada". "La Transición y la Constitución. Empezando por la monarquía y el régimen del 78. También una justicia independiente no sometida al control que el gobierno pretende imponer", ha señalado.



PARA EL PP, VENEZUELA NO ES "UNA POLÍTICA FUGAZ"



Ante esta situación, impulsada por un Ejecutivo que "agasajó" a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, cuando ésta aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Casado ha insistido en que el PP "quiere para Venezuela lo mismo que para España".



"Una democracia que no mire ni camine hacia atrás", ha continuado Casado, que ha hecho suya la "lucha" de Guaidó y de los opositores venezolanos. "La vuestra es la lucha de la rabia, el dolor y la esperanza. La eterna lucha del bien y del mal, entre la humanidad y la barbarie. Entre la luz y la depravación más siniestra", ha aseverado.



Para el Partido Popular, "Venezuela no es una política fugaz como dijo" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La casa de la libertad de España es la casa de la libertad de Venezuela. Por eso quiero reconocer que es un privilegio darte la bienvenida", le ha dicho a Guaidó.



En su intervención, Casado también ha tenido palabras de elogio para los diputados de Venezuela en el exilio que han asistido al encuentro, y entre los que se cuentan Armando Armas, Winston Flores y Franco Casella, del partido Voluntad Popular; Americo de Grazia y Mariela Magallanes, de LaCausa R; Dinorah Figuera, Eudoro González Dellán, Milagro Valero y Ramón López Colina, de Primero Justicia; Rosmith Mantilla del Independiente; María Concepción Mulino del partido Cuentas Claras y, por último, Auristela Vasquez, de Acción Democrática.



En un breve repaso, el presidente del PP ha citado la biografía de todos ellos y los ataques causados, según ha denunciado, por el régimen de Maduro. "Leer estas biografías es leer el heroísmo de la lucha por la libertad. Sobre todo es leer la marca de lo que ha hecho esta tiranía. Vuestra lucha es nuestra lucha", ha asegurado Casado.



Por último, Casado ha criticado duramente al Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, por la misión diplomática del Servicio Europeo de Acción Exterior enviada la pasada semana a Caracas para tratar de mediar entre régimen y oposición en aras de una solución política y dialogada a la crisis en Venezuela.



"Es de una gravedad extrema enviar funcionarios de la Unión Europea para congraciarse con Maduro. No puede contar con la contemporización de la UE. Si un comisario del PP tuvo que dimitir por saltarse el confinamiento en Irlanda, saltarse el confinamiento democrático al régimen de Maduro debe tener consecuencias", ha zanjado.



