Univision adapta a la pandemia el reality TV español "Tu cara me suena"

Fotografía cedida por la cadena Univision donde aparecen (i-d) Gabriel Coronel, Francisca Lachapel, El Dasa, Chantal Andere, Llane, Sandra Echeverría, Pablo Montero y Melina León, todos participantes en el concurso "Tu cara me suena", un concepto en el que los ocho artistas compiten en el nombre de organizaciones de caridad. EFE/Univision

Miami, 2 oct (EFE).- La cadena Univision ajustó a la pandemia el reality TV "Tu cara me suena", en un intento de llevar a la audiencia estadounidense el formato del programa del mismo nombre creado en España, que se estrena este domingo sin público y bajo la conducción de Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda.

"Nos ha tocado apelar a toda nuestra creatividad y profesionalidad", dijo a Efe Ignacio Meyer, vicepresidente de entretenimiento y música de Univision.

"El programa en sí mismo ya es demandante, pero en el contexto del coronavirus se hizo más complicado", reconoció Claudia Letelier, la productora ejecutiva de "realities" de Univision.

Ambos ejecutivos explicaron que "Tu cara me suena" es un concepto muy exigente en el que ocho artistas compiten en el nombre de organizaciones de caridad, interpretando a figuras icónicas de la música en momentos muy especiales de sus carreras.

"Hemos tenido todos los cuidados con ellos. En el estudio, se puede decir que cada uno tiene su propia burbuja, para reducir la posibilidad de un contagio", destacó Letelier.

"Incluso cada quien tiene su propio equipo técnico, su propio micrófono, hemos desarrollado protocolos detallados", agregó la productora.

Meyer explicó que los artistas pueden ser "latinos, o internacionales. Que ya fallecieron, que siguen vivos o incluso que están muy de moda ahora".

Durante el programa los concursantes deben mantenerse "en personaje", incluso durante los momentos en los que no estén cantando. Su momento en el escenario será inspirado en un episodio inolvidable de la carrera de estas personas. "Momentos que todos vamos a reconocer", explicó el ejecutivo.

"Tu cara me suena" es un formato creado en España en 2011 por Antena 3 y exportado a casi 40 países, entre ellos Estados Unidos, donde ya tuvo la versión en inglés "Sing Your Face Off".

Los concursantes de la versión de Univision son las estrellas de telenovelas Sandra Echeverría y Chandal Andere, los cantantes y actores Pablo Montero, Gabriel Coronel y El Dasa, los cantantes Melina León y Llane y la conductora de Univision Francisca Lachapele.

Sus trabajos serán juzgados por Charytín Goyco, Kany García, Jesús "Chuy" Navarro y Angélica Vale. Esta última también será una especie de "gurú" de la imitación.

"Voy a tratar de transmitirles todo lo que sé, pero no va a ser una tarea fácil ni para ellos ni para mí", dijo a Efe la artista mexicana, quien es famosa por sus imitaciones y parodias.

"No sé si me habría atrevido a ser concursante, dijo por su parte Vale.

"De semana en semana tendrán que aprender a transformarse en otra persona, que incluso es posible que conozcan. Es muy difícil" añadió.

La artista mexicana, quien radica en Los Ángeles desde hace varios años, se ha trasladado a Miami desde donde se transmitirá el programa desde la sede de Univision y permanecerá en la ciudad con sus hijos durante ocho semanas.

Araneda, Goyco, Coronel, García y Lachapel son residentes locales. Sin embargo, el resto del elenco se trasladó a la ciudad estadounidense, al igual que Vale, desde otras partes de Estados Unidos y México.