Trump permanecerá en hospital para recibir tratamiento por covid

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump será trasladado el viernes al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para recibir tratamiento por covid-19, informó la Casa Blanca.

“Por precaución y recomendación de su médico y expertos médicos, el presidente trabajará desde las oficinas presidenciales en Walter Reed durante los próximos días”, dijo la secretaria de prensa Kayleigh McEnany en un comunicado.

McEnany no dijo qué pruebas o tratamientos recibiría Trump. Ella describió sus síntomas como “leves”, pero el plan de enviarlo al hospital aumentó las preguntas sobre la gravedad de su enfermedad apenas un mes antes de las elecciones estadounidenses.

Trump está de “buen humor” después de su diagnóstico de covid-19 el viernes y ha sido tratado con un “cóctel de anticuerpos” de Regeneron Pharmaceuticals Inc., dijo el médico de la Casa Blanca.

“Tras la confirmación por PCR del diagnóstico del presidente, como medida de precaución, recibió una dosis única de 8 gramos del fármaco de Regeneron”, señaló el médico, Sean Conley, en un comunicado difundido por McEnany.

Además de los anticuerpos, “el presidente ha estado tomando zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y una aspirina diaria”, dijo Conley.

Trump “sigue fatigado pero de buen humor”, dijo Conley. La primera dama, Melania Trump, quien también está contagiada, “permanece bien, solo con una tos leve y dolor de cabeza”, dijo.

Las acciones de Regeneron se dispararon en las últimas operaciones, subiendo más del 3% después del cierre del mercado en Nueva York. El tratamiento experimental de la compañía para el covid-19 no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, pero Regeneron confirmó en un comunicado que había proporcionado una dosis única del medicamento para el uso de Trump después de recibir una solicitud de “uso compasivo” de los doctores del presidente.

La declaración de Conley fue la primera actualización del médico de Trump desde la madrugada del viernes. El presidente no ha tuiteado ni ha hecho ninguna declaración pública desde que anunció su infección a las 12:54 am en Washington.

Trump se enteró de la prueba positiva de Hicks el jueves por la mañana, pero continuó con su agenda planificada para el día, incluida una recaudación de fondos en su resort de golf de Bedminster, Nueva Jersey, que recaudó US$5 millones para su campaña, según personas familiarizadas con el asunto.

Trump y Hicks habían estado en estrecho contacto en los días previos a su diagnóstico.

Hicks dio negativo en la prueba de covid el miércoles por la mañana, luego se enfermó en Minnesota y fue aislada en el vuelo de regreso a Washington a bordo del Air Force One, según personas familiarizadas con el asunto.

Nota Original:Trump Heading for Stay in Military Hospital for Covid Treatment

