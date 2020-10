Trump mantuvo su agenda el jueves pese a conocer el positivo en COVID-19 de su asesora

El jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows habla a la prensa este 2 de octubre de 2020 en Washington, EE.UU.. EFE/EPA/Oliver Contreras

Washington, 2 oct. (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo su agenda del jueves en Bedminster (Nueva Jersey), donde participó en dos actos de campaña, pese a conocer que su asesora, Hope Hicks, había dado positivo por COVID-19.

El jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, dijo este viernes a los periodistas en la Casa Blanca que supieron del positivo de Hicks cuando el helicóptero del presidente estaba despegando el jueves en dirección a Bedminster.

"Les puedo decir, sobre Hope Hicks, que descubrimos eso justo cuando el Marine One estaba despegando ayer, de hecho sacamos algunas personas que habían estado viajando y en contacto próximo", dijo Meadows.

"El motivo por el que se informó fue francamente que habíamos comenzado ya el rastreo de los contactos justo antes del evento. Como saben, anoche incluso en las primeras horas de esta mañana, desde el minuto en que tuvimos un test que confirmaba lo del presidente, sentimos que era importante que la noticia saliera en ese momento", subrayó.

La mañana del jueves, Trump no tuvo ningún acto programado después de que regresara la noche anterior de un mitin en Minnesota, un viaje que hizo también Hicks.

De acuerdo a medios de comunicación locales, Hicks fue apartada tras enfermarse del resto del personal de la Casa Blanca en el viaje de vuelta a Washington el miércoles por la noche, en el avión presidencial Air Force One.

El jueves, Trump abandonó la Casa Blanca después del mediodía, sin hacer declaraciones a la prensa, antes de subir a su helicóptero y trasladarse a Nueva Jersey.

Pese a conocer el positivo de Hicks, el mandatario participó en su club de golf en Bedminster (Nueva Jersey) en un panel con sus seguidores y en un acto posterior de recaudación de fondos con cientos de personas, hasta su regreso el mismo día a la capital de EE.UU.

No se supo hasta después de la medianoche que el presidente había contraído la enfermedad, cuando el propio Trump anunció en un tuit que había dado positivo junto a la primera dama, Melania Trump.

El anuncio se produjo después de que medios de comunicación informaran anoche del positivo de Hicks.