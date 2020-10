Tres líderes subestimaron el covid-19 y terminaron infectados

(Bloomberg) -- La lista de líderes mundiales y altos funcionarios que han contraído el covid-19 ya es larga, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al contraer una enfermedad que inicialmente subestimó, se ha unido a una lista más corta y conmovedora.De las 10 naciones más golpeadas por el virus en términos de muertes por cada 100.000 habitantes, según la Facultad de Medicina de Johns Hopkins University, al menos tres (Brasil con 69, y el Reino Unido y EE.UU. con poco más de 63) están lideradas por políticos que inicialmente subestimaron el coronavirus pero luego se infectaron.

Es irónico, dado el papel que han desempeñado los Gobiernos en el establecimiento de las políticas y el tono de lucha contra un virus que ha causado más de un millón de muertes confirmadas en todo el mundo, ha golpeado empleos y economías y ha planteado preguntas de gran alcance sobre la fortaleza futura de naciones y sistemas políticos.“Vale la pena repetirlo: el liderazgo marca una enorme diferencia, incluso en un Estado federal donde gran parte del poder se encuentra a nivel regional, como en Alemania”, dijo Francois Heisbourg, exfuncionario de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores de Francia que ahora asesora al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres. “Si el liderazgo está equivocado, como lo estuvo en Brasil o en EE.UU., llegan las consecuencias”.

La Casa Blanca dijo el viernes temprano que Trump y la primera dama, Melania Trump, habían contraído el coronavirus, posiblemente de una colaboradora cercana Hope Hicks.

Habiendo minimizado repetidamente la gravedad del virus, proyectando que desaparecería en abril, y resistiéndose durante mucho tiempo a usar o promover el uso de tapabocas, el presidente no ha recibido buenas encuestas sobre su manejo de la pandemia. Se ha convertido en un problema central en su lucha por la reelección el 3 de noviembre y no queda claro cómo su enfermedad podría ahora afectar el voto.El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un populista al estilo de Trump, se enfermó con el virus en julio, después de una demostración de recorrido sin tapabocas por barrios marginales infectados. En un momento dado, descartó la amenaza de contraerlo, diciendo que como atleta no le afectaría más que una gripe leve. Y en efecto se recuperó.El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, también inicialmente restó importancia al virus. Hizo una demostración pública en la que estrechaba la mano de la gente y argumentó que el Reino Unido, como “tierra de libertad”, no debería responder con un cierre. Johnson fue diagnosticado el 26 de marzo, se enfermó gravemente y terminó en cuidados intensivos.

“Querían presentarse a sí mismos como invulnerables. En lugar de tener que dar respuestas políticas difíciles para abordar un tema difícil, decidieron que la negación, una respuesta muy simple, era la mejor manera. Como populistas, está en su ADN”, dijo Heisbourg, quien una vez formó parte del comité de preparación para una pandemia del Gobierno francés.Hay otros en el club cuyos países no han sufrido tanto. Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, que en un momento dijo a los ciudadanos que la enfermedad era una “psicosis” y que debían beber vodka y tomar saunas para evitarla, se enfermó de covid-19 poco antes de las elecciones del 9 de agosto.El voto fue ampliamente percibido como un robo, en parte porque el manejo de Lukashenko de la respuesta al virus enfureció tanto a gran parte de la población que su margen de victoria declarado de 80% no era creíble. Es posible que los bielorrusos se hayan librado de un peor impacto del covid-19 porque después de 26 años del Gobierno de Lukashenko no confiaban en que el Estado los protegería y financiaron colectivamente sus propias contramedidas.En Irán, la máxima dirección también se vio muy afectada por el contagio. Sin embargo, al igual que en varios países con sistemas políticos menos transparentes, la precisión de los datos oficiales sobre casos y muertes por covid-19 no está clara.

