Tesla mantiene meta de ventas 2020 con trimestre récord: Gráfico

(Bloomberg) -- Tesla Inc. entregó un número récord de automóviles en todo el mundo en el tercer trimestre, superando las estimaciones de analistas y manteniendo su dominio en las ventas de vehículos eléctricos, lo que hace que una meta difícil de fin de año sea un poco más alcanzable. El fabricante automotriz con sede en Palo Alto, California, entregó 139.300 automóviles, eclipsando su máximo histórico anterior de 112.000 en el cuarto trimestre de 2019 y por encima de los 129.950 proyectados por los analistas encuestados por Bloomberg. La compañía ha entregado 318.350 vehículos a clientes al 30 de septiembre y necesitará un cuarto trimestre espectacular si contempla alcanzar su meta de cerca de 500.000 este año.

Nota Original:Tesla Keeps 2020 Sales Goal in View With Record Quarter: Chart

