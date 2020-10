Terelu Campos confiesa cómo se enteró de que su hija había dado positivo en Covid

01/10/2020 TERELU CAMPOS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 1 (CHANCE)



Terelu Campos siempre ha mostrado su preocupación por su hija en cada uno de los programas donde ha trabajado a lo largo de su vida y es que, la hija de María Teresa Campos al principio tenía miedo de que Alejandra Rubio quisiera llevar una vida delante de las cámaras. Ahora, tiene que aceptar que su hija ha decidido tener una vida pública, trabajando en un programa de televisión los fines de semana y exponiendo su día a día en las redes sociales ya que goza de muchos espectadores en cada uno de sus perfiles.



En estos tiempos, son muchos los padres que se preocupan de sus hijos, entre ellos, Terelu Campos no ha dudado en darle consejos a su hija sobre las precauciones que debe tener en estas fechas: "Bueno, yo creo que Alejandra lo ha hecho fenomenal. Te en cuenta que Alejandra ha tenido el Covid, se ha pasado todo el mes de agosto confinada en su casa haciendo lo que creo que nadie ha hecho. Entonces me siento muy orgullosa de ella. Entender que la gente se hace una PCR, le da positivo y si no tiene síntomas graves que tenga que estar en el hospital se quedan en casa y a los catorce días están en la calle. Yo he obligado a Alejandra a hacerse* creo que se ha hecho como cinco PCR".



En cuanto a cómo fue ese momento en el que tanto se asustó al saber que su hija padecía el Coronavirus, Terelu Campos ha detallado todos su sentimientos:



"Horroroso. Yo estaba con mi madre en Málaga y me dijo: "mamá he dado positivo". Yo había estado con ella hacía cinco días, muy poquito tiempo pero había estado con ella. Y yo me horroricé con mi madre, porque yo le tengo que decir que se tiene que poner la mascarilla en casa y yo la mascarilla en casa... y tú ahí y yo allí... Le tuve que explicar que me iba a confinar unos días hasta hacerme la PCR que si daba negativa ya está. No me la quería hacer muy pronto entonces yo veía la piscina y todo... (risas). Un calorazo de horror en Málaga... Y luego ya me hice la PCR con resultado negativo entonces ya me tranquilicé sobre todo por mi madre. Mi mayor preocupación era: "ahora vengo yo a Málaga, he tenido a mi madre más protegida que a nada en el mundo y soy yo la que le pego esto. Vamos me muero"".



De esta manera, Terelu ha vuelto a confesarnos el miedo que ha sentido en estos meses, cuidando de su madre para que no le pasase nada y teniendo todo tipo de medidas de seguridad para evitar que el virus entrase en su casa. Con Alejandra es una de las mujeres más exigentes en su vida y a pesar de tener esa preocupación de madre, también hemos visto momentos de complicidad en los que vemos la gran amistad que las une.