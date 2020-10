Súper ricos recurren a los préstamos gigantes para viviendas

220 Central Park South, where Dan Och owns an apartment. Photographer: Jeenah Moon/Bloomberg

(Bloomberg) -- El ático de 15 Central Park West tiene todo lo que cabría esperar de una propiedad que vale US$88 millones: más de 625 metros cuadrados de espacio, una terraza que rodea todo el apartamento y vistas espectaculares de Manhattan.

Desde junio, el apartamento propiedad de la familia del multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev cuenta con otra característica, solo para súper ricos: una hipoteca de US$42,5 millones de JPMorgan Chase & Co. Con una tasa de interés de 2,9%, los pagos son de aproximadamente US$177.000 al mes.

Rybolovlev, quien rehusó hacer comentarios a través de una portavoz, compró el apartamento a Sandy Weill hace aproximadamente diez años para su hija Ekaterina. La familia intentó venderlo unos años después, ya que los precios de las propiedades ultra caras en la ciudad habían comenzado a caer. En cambio, decidieron apalancar el activo.

Si bien esta gigante hipoteca es una de las más cuantiosas en los últimos meses, está lejos de ser la única. Los prestamistas están otorgando cada vez más crédito a sus clientes más preciados después de que los bancos centrales recortaran las tasas de interés para proteger la economía de los efectos de la pandemia de covid-19. Eso permite a los ultra ricos obtener préstamos para invertir en mercados bursátiles, criptomonedas o bienes raíces, pese a que el desempleo prolongado eleva los impagos a los niveles más altos desde 2010.

“Las tasas están bajas y, por lo tanto, los clientes intentan aprovecharlas, utilizando algún tipo de deuda para poder acceder a dinero barato”, dijo Casey S. Kriedman, asesor financiero de Broad Group, una unidad de UBS Global Wealth Management, en Nueva York.

El crédito también está apareciendo en los datos de los meramente acomodados. Tras desplomarse durante los primeros días de la pandemia, la cantidad de préstamos hipotecarios de US$766.000 o más aumentó en más del 66 por ciento en agosto respecto al año anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios de Estados Unidos. Entre los factores que contribuyen a esta tendencia: más personas están comprando casas a las afueras de las ciudades o en zonas rurales, propietarios que optan por refinanciar y un mercado bursátil en alza.

“El extremo superior del mercado hipotecario está muy centrado en los rendimientos de los mercados financieros”, dijo Michael Fratantoni, economista jefe de la asociación. “Eso está proporcionando los recursos”.

Nueva York es una de las pocas ciudades importantes que publica datos de hipotecas. El magnate de la publicidad exterior Drew Katz recibió una hipoteca de US$15 millones en agosto para un ático en Nueva York que compró hace cuatro años por US$22 millones, según documentos. En abril, el fundador de los fondos de cobertura, Dan Och, obtuvo una hipoteca de US$50 millones para una casa en Billionaire’s Row, de Manhattan, que adquirió el año pasado. Al mes siguiente, una compañía estadounidense controlada por la heredera mexicana Karen Virginia Beckmann, parte de la familia detrás del tequila José Cuervo, recibió una hipoteca de US$19 millones para un condominio que compró hace tres años en la misma área.

Un representante de Och y Beckmann rehusó hacer comentarios, mientras que Katz no respondió a una solicitud de comentarios a través de la fundación de su familia.

Las mega hipotecas se concedieron pese a que algunos de los residentes más ricos de Nueva York huyeron de la ciudad en medio de la pandemia de coronavirus y las preocupaciones por la calidad de vida. El éxodo se sumó a un exceso de apartamentos de lujo en el mercado en Manhattan y, si los precios se debilitan, ello podría suponer un riesgo para los prestamistas.

“¿Va a llevar esto a que la gente se vaya de las ciudades de mayor densidad?”, dijo Fratantoni. “Ciertamente parece que eso es lo que está sucediendo en Nueva York y San Francisco”.

