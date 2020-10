Ruanda.- Un tribunal ruandés rechaza liberar bajo fianza a Paul Rusesabagina, el héroe de 'Hotel Ruanda'

18/09/2020 Paul Rusesabagina POLITICA AFRICA RUANDA INTERNACIONAL NICOLAS MAETERLINCK / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Un tribunal ruandés ha rechazado este viernes la petición de Paul Rusesabagina, mundialmente conocido como el héroe cuya historia se narra en la película 'Hotel Ruanda', para ser liberado bajo fianza, tras su imputación por cargos de terrorismo.



El juez que preside el tribunal, Adolphe Udahemuka, ha argumentado que la petición ha sido rechazada debido a que existe el riesgo de que Rusesabagina se fugue. "El hecho de que Rusesabagina siga afirmando que es ciudadano belga, y no ruandés, hace creer a este tribunal que podría huir de la Justicia si es liberado", ha dicho.



Asimismo, ha mantenido que el mantenimiento del acusado bajo custodia facilitará el acceso a él por parte de los investigadores, según ha informado el diario ruandés 'The New Times'. "Si bien hay principios en los procedimientos criminales según los cuales un sospechoso puede ser juzgado sin estar bajo custodia, hay parámetros legales en los que el sospechoso puede seguir detenido", ha añadido.



Udahemuka ha descartado además los argumentos de la defensa sobre el estado de salud de Rusesabagina y ha apuntado que "el sospechoso dijo al tribunal que estaba recibiendo un cuidado adecuado y que cuando tiene necesidad ve a personal médico". "En interés de la justicia, debe permanecer bajo custodia", ha recalcado.



En esta misma línea, ha incidido en que hay motivos para sospechar que Rusesabagina cometió los actos que se le imputan, especialmente en lo relativo a sus lazos con el Frente de Liberación Nacional (FLN), considerado un grupo terrorista por Kigali.



"Hay motivos firmes para que este tribunal crea que Rusesabagina conocía las atrocidades (achacadas al grupo) y no hay constancia de que las haya condenado", ha zanjado el juez, que ha recordado que la decisión es definitiva.



Por su parte, Emeline Nyembo, una de las abogadas de Rusesabagina, se ha mostrado "decepcionada" por el fallo. "Desafortunadamente, no podemos presentar más apelaciones", ha indicado, antes de agregar que intentará lograr la liberación de su defendido.



El propio Rusesabagina reconoció la semana pasada con el FLN, si bien esgrimió que su papel era únicamente de carácter "diplomático". Así, dijo que el Movimiento Ruandés para el Cambio Democrático (MRDC) creó el FLN "como un brazo armado, no como un grupo terrorista como afirma el fiscal". "No niego que el FLN cometió crímenes, pero mi papel era la diplomacia", destacó.



Sin embargo, la acusación rechazó esta afirmación, esgrimiendo que la mayoría de las atrocidades cometidas por el FLN ocurrieron mientras Rusesabagina era presidente del MRCD y que este tenía pleno conocimiento de ello. "Rusesabagina fue el presidente del MRCD entre 2017 y 2019 cuando se produjeron los ataques en el suroeste de Ruanda y otras actividades criminales", resaltó Oscar Butera, uno de los fiscales.



En respuesta, Rusesabagina insistió en que el brazo armado estaba bajo el mando de su colega "Gen" Wilson Irategeka. Este último, ahora líder del grupo armado Consejo Nacional por la Renovación y la Democracia (CNRD), fue abatido el pasado mes de diciembre por las fuerzas armadas de República Democrática del Congo (RDC).



LA FAMILIA PIDE IMPLICACIÓN INTERNACIONAL



Por otra parte, la familia de Rusesabaguina ha pedido la implicación de la comunidad internacional en el caso y la hija del acusado, Carine Kanimba, apuntó el jueves directamente a Bélgica. "Nuestro padre es ciudadano belga", resaltó.



"Las autoridades (belgas) le concedieron el estatuto de refugiado político y, haciendo esto, aceptaron protegerle contra las persecuciones de las que era objeto en Ruanda", manifestó, tal y como ha recogido la emisora Radio France Internationale.



En este sentido, arguyó que "obtuvo la nacionalidad (belga) en 1999, una época en la que Ruanda no toleraba la doble nacionalidad". "Por ello, se convirtió en ciudadano belga y únicamente belga", dijo, antes de pedir q Bruselas que "protejan a su ciudadano y le lleven de vuelta a casa lo más rápidamente posible".



"Es necesario que los ministros belgas de Exteriores y Justicia expliquen cómo es posible que un ciudadano belga sea secuestrado y detenido ilegalmente por Ruanda sin que ellos digan nada", criticó. "No sabemos en qué condiciones está detenido nuestro padre. La EMbajada de Bélgica (en Kigali) debe hacer más por nosotros", añadió.



En otro orden de cosas, Kanimba dijo que aún no saben cómo llegó su padre a Ruanda. "Sabemos que fue torturado para decir lo que querían (las autoridades) y lo que habían preparado", denunció, según la cadena de televisión británica BBC.



El arresto de Rusesabagina, cuyas circunstancias siguen sin estar del todo claras y su familia llegó a hablar de secuestro, ya que le perdió la pista en Dubai, se conoció el pasado 31 de agosto. El presidente ruandés, Paul Kagame, ha negado que fuera raptado y ha apuntado a un posible engaño para que volviera al país.



Entonces, la Oficina de Investigación de Ruanda (RIB) dijo que era buscado por varios delitos, entre ellos "terrorismo, incendio intencionado, secuestro y asesinato, perpetrados contra civiles desarmados e inocentes en suelo ruandés, incluido el distrito de Nyabimata-Nyaruguru en junio de 2018 y el de Nyungwe-Nyamagabe en diciembre" de ese mismo año.



Entre los cargos presentados en su contra figuran crear y formar parte de un grupo armado irregular, financiación de terrorismo, actividades terroristas para fines políticos, conspiración para cometer actividades terroristas y ordenar actos de terrorismo.



Rusesabagina es mundialmente conocido después de que su historia quedara recogida en la película 'Hotel Ruanda'. Como gerente en funciones del hotel Mille Collines, en Kigali, consiguió proteger dentro del establecimiento a más de 1.200 tutsis y hutus moderados durante el genocidio de 1994 aprovechando sus contactos.