Quedan cinco plazas para octavos y la Copa por las eliminatorias del Mundial

El jugador Carlos Garcés (d) de Delfín anota el 3-0, en un partido del grupo G de la Copa Libertadores entre Delfín y Defensa y Justicia en el estadio Jocay en Manta (Ecuador). EFE/Ariel Ochoa

Bogotá, 2 oct (EFE).- Diez equipos -cinco brasileños, tres argentinos, uno ecuatoriano y otro paraguayo- accedieron al 'Club de los 16' de la Copa Libertadores, del que ya formaba parte el Nacional uruguayo, por lo que solo quedan cinco plazas en juego.

En la penúltima jornada de la fase de grupos, Santos, Flamengo, Athletico Paranaense, Palmeiras, Gremio, River Plate, Racing Club, Boca Juniors, Liga de Quito y Guaraní inscribieron sus nombres en los octavos de final.

El torneo entra en un receso por el inicio de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2022, por lo que la última fecha de grupos se jugará del 20 al 22 de octubre.

En el grupo A, el campeón de la Libertadores 2019, Flamengo, está en octavos tras golear por 4-0 al Independiente del Valle y lidera con 12 puntos.

Pero no todo fue malo para Independiente del Valle, segundo con 9, pues gracias a la sorpresiva derrota del Junior colombiano, por 0-2 con Barcelona, le bastará empatar en casa con el once de Guayaquil el 21 de octubre para alcanzar su boleto.

Palmeiras y Guaraní hicieron el 1-2 en el B. El Verdao sumó 13 puntos y apaleó por 5-0 al Bolívar boliviano. Y la formación paraguaya llegó a 10 con el 1-3 que logró en la cancha del Tigre argentino.

En el cerrado grupo C, Athletico Paranaense avanzó tras el 0-0 con Wilstermann en una jornada en la que Peñarol goleó por 3-0 al Colo Colo y revivió sus posibilidades.

Paranaense llegó a 10 puntos, seguido del club boliviano con 7 y Peñarol y Colo Colo suman 6. La última fecha será decisiva para los tres que irán por el segundo cupo.

Liga de Quito y River Plate sellaron su tíquet a octavos en el grupo D. Los ecuatorianos golearon por 4-0 al Binacional y el Millonario derrotó por 2-1 al Sao Paulo y lo echó de la competición.

En el grupo E, Gremio se clasificó al vencer por 2-0 a Universidad Católica y tras el 0-0 del América con Internacional, marcador que apeó al club chileno.

El 22 de octubre se definirá el otro cupo entre América, obligado a golear a domicilio al Gremio, y el Internacional que irá a Chile para medirse con la UC y al que un empate le garantizará el boleto.

Racing Club se aseguró un cupo a octavos al imponerse por 1-2 al Nacional en el grupo F, en una jornada en la que Estudiantes de Mérida y Alianza Lima, ya eliminados, igualaron 2-2.

Nacional, clasificado desde la fecha pasada, disputará con la Academia el primer lugar de la zona.

En el G, Santos superó por 2-3 al Olimpia y se metió a los octavos con 13 puntos. El Decano, tercero con 5 unidades, sigue con oxígeno, pues Defensa y Justicia, segundo con 6, desperdició la opción de avanzar hoy al caer goleado por 3-0 ante un Delfín con 4 enteros y que promete pelear hasta el final.

El 20 de octubre tres lucharán por una plaza: Olimpia recibirá al Delfín y Santos será el juez de Defensa y Justicia.

Boca Juniors, líder con 11 puntos, igualó 0-0 con Libertad en el grupo H y eso le bastó para matricularse en la próxima ronda.

Caracas y Libertad quedaron con 7, pero el club venezolano cayó por 0-2 ante el apeado Independiente Medellín, y de paso dio luz al Gumarelo que en Asunción luchará por su cupo frente al DIM.

El Caracas, en cambio, tendrá la misión de buscar su clasificación contra Boca en La Bombonera.

- Resultados de los partidos de la quinta jornada:

01.10 Olimpia 2-3 Santos (Grupo G)

01.10 Tigre 1-3 Guaraní (Grupo B)

01.10 Delfín 3-0 Defensa y Justicia (Grupo G)

30.09 Caracas 0-2 Independiente Medellín (Grupo H)

30.09 Nacional 1-2 Racing Club (Grupo F)

30.09 Palmeiras 5-0 Bolívar (Grupo B)

30.09 River Plate 2-1 Sao Paulo (Grupo D)

30.09 Junior 0-2 Barcelona (Grupo A)

30.09 Flamengo 4-0 Independiente del Valle (Grupo A)

30.09 Alianza Lima 2-2 Estudiantes de Mérida (Grupo F)

29.09 Peñarol 3-0 Colo Colo (Grupo C)

29.09 Gremio 2-0 Universidad Católica (Grupo E)

29.09 Boca Juniors 0-0 Libertad (Grupo H)

29.09 A. Paranaense 0-0 Wilstermann (Grupo C)

29.09 Liga de Quito 4-0 Binacional (Grupo D)

29.09 América 0-0 Internacional (Grupo E)