Próximas señales para el cobre podrían venir de minas chilenas

(Bloomberg) -- Los observadores del cobre han estado enfocados estos últimos días en la demanda, pero su atención podría volverse a la oferta la próxima semana, cuando las conversaciones salariales en dos minas chilenas entren en una crucial etapa.

Uno de los principales sindicatos de Candelaria está enfrascado en discusiones mediadas con la minera propietaria, Lundin Mining Corp. Los trabajadores rechazaron una oferta final en conversaciones regulares y, si no se alcanza un acuerdo en la mediación, es posible que el miércoles comience una huelga.

Si bien hay otro período de mediación de cinco días disponible, es necesario que ambas partes estén de acuerdo. Patricio Garate, quien dirige el sindicato de 350 miembros, dijo el viernes que el avance había sido lento, lo que indica que ambas partes aún están muy alejadas. Está previsto que un segundo sindicato de Candelaria comience a votar sobre la huelga el domingo, dijo su presidenta, Evelyn Walter.

Un proceso similar está en marcha en Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, donde un sindicato de supervisores está pasando por una mediación con la operación propiedad del Grupo BHP. Es posible que se inicie una huelga allí el jueves, aunque ambas partes también podrían acordar una extensión de las conversaciones por otros cinco días.

Si bien es poco probable que un paro de los supervisores paralice a Escondida, podría desacelerar sus tasas de producción. Eso daría más soporte a los precios que oscilaron fuertemente esta semana, pero que todavía presentan un alza de cerca de 40% frente a un mínimo de marzo. Escondida produjo 92.200 toneladas en agosto, según muestran los datos del Gobierno.

Las minas de cobre de Chile, que representan una cuarta parte del suministro mundial, han podido mantener la producción durante la pandemia mediante la postergación de actividades no esenciales y la reducción de la dotación de personal en las operaciones. Eso ha despertado la preocupación de los sindicatos por la seguridad laboral, lo que puede favorecer a las empresas en las negociaciones salariales. Antofagasta Plc logró evitar huelgas en julio después de pasar por una mediación.

Los sindicatos de otras minas chilenas que tienen previsto negociar nuevos contratos este año también estarán muy atentos a lo que ocurra en Escondida y Candelaria.

Nota Original:Turbulent Copper’s Next Cues May Come From Giant Mines of Chile

