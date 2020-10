Paula Echevarría se "olvida" de los looks premamá presumiendo de piernas

MADRID, 2 (CHANCE)



Paula Echevarría crea tendencia con todo lo que luce. Y con razón, porque es una de las influencers con más estilo y buen gusto del panorama patrio. Cuando pensábamos que durante los próximos meses solo la veríamos con modelos premamá con los que presumir de tripita de embarazada, va la actriz y nos sorprende con un lookazo para el día a día que centra todo el protagonismo en sus bronceadas piernas y que, como demuestra a sus casi tres meses de gestación, puede ser apto para todo tipo de mujeres.



La asturiana, que no ha dejado de hacer su día a día desde que anunció que pronto se convertirá en mamá de su primer hijo con Miguel Torres, ha acudido en esta ocasión a su centro de belleza habitual para realizarse esos tratamientos estéticos con los que siempre luce radiante. Su chico, todo un caballero, ha sido el encargado de llevarla y posteriormente recogerla en su cochazo de más de 100.000 euros.



Con un look low cost más Paula Echevarría que nunca, la influencer ha presumido de piernas torneadas y bronceadas con un short negro de cuero de Mango, unos botines planos del mismo color de Zara y una sudadera espacial de su propia marca, Space Flamingo. Un conjunto muy ponible con el que la actriz demuestra que estar embaraza no está reñido con ser sexy.