Opositor Navalni acusa a Putin de su envenenamiento y promete que volverá a Rusia

El opositor ruso Alexéi Navalni acusó al presidente Vladimir Putin de estar "detrás" de su envenenamiento y garantizó que volverá a Rusia en cuanto esté totalmente recuperado, en su primera entrevista publicada tras salir del hospital alemán donde fue tratado.

"Afirmo que Putin está detrás de este acto, no veo otra explicación", declaró al semanario alemán Der Spiegel, que publicó este jueves la entrevista en su página en internet.

Sus acusaciones coinciden con una cumbre en Bruselas, en la que se podría debatir sobre la respuesta de la Unión Europea (UE) a Rusia por este asunto.

Alemania ostenta la presidencia de la UE este semestre y ha amenazado a Moscú con sanciones. La canciller Angela Merkel fue personalmente a visitar a Alexei Navalni al hospital en el que estaba internado.

En una carta difundida el jueves, cinco miembros europeos del Consejo de Seguridad de la ONU -Alemania, Reino Unido, Bélgica, Estonia y Francia- pidieron explicaciones a Rusia sobre este caso que, según ellos, representa "una amenaza a la seguridad y la paz internacionales".

La solicitud fue presentada al Consejo la víspera de que Moscú asuma la presidencia de esta institución para el mes de octubre.

"Mi deber ahora es seguir siendo el que soy, alguien que no tiene miedo. ¡Y no tengo miedo!", afirmó el principal opositor al Kremlin en su entrevista.

Navalni confirmó también su intención de volver a Rusia en cuanto esté totalmente recuperado.

"No voy a hacer a Putin el regalo de no volver a Rusia", dijo, explicando que desea recuperarse "lo más rápido posible" para regresar. "No volver significaría que Putin ha logrado su objetivo", agregó.

El Kremlin reaccionó inmediatamente. Su portavoz negó las acusaciones de Navalni y consideró que servicios de inteligencia occidentales como la CIA "trabajan" con el opositor ruso.

"Consideramos estas acusaciones contra el presidente ruso sin fundamento e inaceptables", declaró Dmitri Peskov.

Según el portavoz, las agencias de inteligencia occidentales, "concretamente instructores de la CIA trabajan en este momento" con el líder opositor.

Según Peskov, "cualquier ciudadano ruso puede volver al país cuando quiera y no hay nada de heroico en ello".

- "Sabía que me moría" -

Incansable activista de la lucha contra la corrupción, Navalni, de 44 años, se sintió mal repentinamente a bordo de un avión en Siberia el 20 de agosto.

Tres laboratorios europeos afirmaron que había sido víctima de un envenenamiento con una sustancia neurotóxica de tipo Novichok, creada en la época soviética con fines militares.

Según los allegados de Navalni, se encontraron restos de Novichok en una botella de agua recogida en su habitación de hotel en Siberia, donde estaba en campaña para apoyar a los candidatos a unas elecciones locales.

En su entrevista con Der Spiegel, Navalni recordó el momento en que se sintió mal a bordo del avión que sobrevolaba Siberia con destino a Moscú.

El líder opositor afirmó que dijo a la tripulación que había sido envenenado. "Oí voces cada vez más lejanas y una mujer que decía: 'No se desmaye'. Y eso es todo, sabía que me moría. Luego me di cuenta de que me había equivocado", narró.

En una publicación reciente en su cuenta en la red social Instagram, Navalni agradeció a los pilotos de avión que realizaron un aterrizaje de emergencia en Omsk, en Siberia, porque le salvaron la vida.

"El plan de los asesinos era sencillo: que me sintiera mal 20 minutos después del despegue, que perdiera el conocimiento 15 minutos después y (...) que una hora más tarde terminara en una bolsa de plástico negra", dijo.

Varios países occidentales pidieron a Rusia una investigación del caso. Moscú ha rechazado hasta ahora todas las acusaciones y cualquier vinculación con el presunto envenenamiento.

- "Un canalla" -

Este jueves, el presidente de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, acusó a Navalni de trabajar para los servicios secretos occidentales y aseguró que Putin le había "salvado" la vida.

"Navalni no tiene vergüenza, es un canalla. Putin le salvó la vida (...) Está claro que Navalni trabaja para los servicios especiales y las autoridades de los países occidentales", dijo Viatsheslav Volodin.

Navalni salió del hospital berlinés de la Charité hace una semana después de haber permanecido internado un mes y sigue su convalecencia en Alemania.

El opositor anunció en su cuenta en Instagram que tenía por delante una larga rehabilitación para "poder sostenerse sobre una pierna y recuperar totalmente el control de los dedos".

Recientemente, el Kremlin aseguró que era libre de volver a Rusia. Pero paralelamente, ujieres rusos congelaron cuentas y confiscaron la parte del apartamento que posee el opositor en Moscú, mientras estaba en coma en Alemania.

