ONU.- Guterres denuncia la situación de las mujeres en el mundo y pide que estén en el centro de la recuperación

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha denunciado que "una de cada tres mujeres todavía experimenta alguna forma de violencia en su vida" y que, a pesar de los significativos avances, "todavía no se han cumplido las ambiciosas metas" en lo que a derechos de la mujer respecta, añadiendo que ellas tienen que estar "en el centro" de la recuperación tras la pandemia.



En un evento mundial de alto nivel para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la Declaración de Pekín, Guterres ha reseñado algunos hitos conseguidos en estos 25 años, como la reducción de la mortalidad materna en casi un 40 por ciento, aunque ha lamentado que "12 millones de niñas se casan antes de los 18 años cada año". De hecho, en algunos lugares, los niveles de feminicidios "podrían compararse a una zona de guerra", ha añadido.



Además, la pandemia está acentuando las desigualdades de género, y son las niñas y mujeres las que "pagan los platos rotos por el gran impacto social y económico" y por el aumento de la violencia de género, aparte de sufrir un aumento de prácticas abusivas y represivas, como el matrimonio precoz y la falta de atención médica sexual y reproductiva. La COVID-19 ha puesto de manifiesto, por tanto, "la necesidad urgente" de impulsar los acuerdos de Pekín, ha subrayado.



No obstante, esto representa una oportunidad para colocar a las mujeres "en primera línea y en el centro de las respuesta y la recuperación", por lo que "los fondos de estímulo deben entregar dinero directamente a las mujeres a través de transferencias de efectivo y créditos", ha puntualizado.



"Los sistemas y estructuras de nuestro mundo, basados en milenios de dominación masculina, frenan a las mujeres en todos los ámbitos, con graves consecuencias para todos", por lo que Guterres ha abogado por la implementación de medidas como la discriminación positiva y las cuotas.



"En 1995, en Pekín, había 12 jefas de Estado o de Gobierno. Hoy en día, de 193 países hay solo 22 mujeres ocupando esos puestos de liderazgo. En conjunto, se ha progresado, pero todavía no lo suficiente y el avance es demasiado lento", ha añadido la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka



Por último, Guterres también ha alentado a todos los Estados miembros a asumir compromisos concretos con plazos determinados y ambiciosos en materia de liderazgo y plena participación de la mujer.