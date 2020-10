McGuinness aboga por sector financiero estable que sirva a sociedad y clima

EFE/Patrick Seeger/Archivo

Bruselas, 2 oct (EFE).- La comisaria designada para Servicios Financieros, la irlandesa Mairead McGuiness, defendió este viernes ante la Eurocámara que se centrará en "asegurar la fortaleza y estabilidad del sector financiero para que sirva a la sociedad, la sostenibilidad y al medio ambiente" si es confirmada en el cargo.

Sus prioridades, dijo, pasarán por completar la Unión Bancaria, en particular el sistema europeo de garantía de depósitos, hacer avanzar la Unión de Mercados de Capitales, y trabajar en las finanzas sostenibles, la regulación de las criptodivisas o la lucha contra el blanqueo de capitales.

McGuiness se sometió al examen de la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara tras ser nominada para sustituir en la Comisión Europea a su compatriota Phil Hogan, quien dimitió en agosto como responsable de Comercio tras incumplir las normas contra el COVID-19 en su país.

La irlandesa, hasta ahora vicepresidenta del Parlamento Europeo, eurodiputada desde hace dieciséis años por el Fine Gael (PPE) y antigua periodista, aspira a ocupar la cartera de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capitales.

McGuiness destacó que la crisis del COVID-19 ha cambiado radicalmente la situación económica y, si bien los bancos están en una situación mucho mejor que en la crisis financiera y ahora "son parte de la solución", no del problema, la pandemia ha creado "riesgos que no se habían previsto" para el sector.

En este sentido señaló que prestará "la mayor atención" al previsto aumento de los créditos improductivos en la banca europea, algo que para lo que "debemos prepararnos".

McGuiness destacó que "inyectará nueva energía" en la negociación para completar la unión bancaria, en particular el sistema de garantía de depósitos europeos, que lleva años bloqueado, centrándose en lograr progreso "en las áreas donde haya posibilidad de avance".

Asimismo dará prioridad a completar la ratificación de los cambios acordados en el tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad, en particular para poder introducir antes de 2024 la red de seguridad para el Fondo de Resolución Bancaria.

McGuiness consideró que la situación creada por la pandemia podría dar un impulso a este dossier, así como a la unión de mercados de capitales, dónde afirmó que se estudiarán los procedimientos sobre insolvencia, la retención de impuestos o la supervisión para intentar acabar con las barreras nacionales que dificultan la libre circulación de capitales.

La irlandesa puso también el acento en la necesidad de financiar las transiciones digital y medioambiental y, en este sentido, aseguró que apoya la ambición de la Comisión de emitir un 30 % de la deuda que financiará los 750.000 millones de euros del Fondo de Recuperación en "bonos verdes". "No infravaloro el resto, pero no tenemos elección", dijo.

Por otro lado, McGuinness insistió en que habrá que "estudiar largamente que fue mal" en el caso de la empresa alemana Wirecard, "una impactante historia de fraude y fracaso de la supervisión" en la que se perdieron 1.900 millones de euros, y aprender las lecciones a la hora de regular las finanzas digitales y criptodivisas.

"Necesitamos un marco para abordar los riesgos, pero también explorar oportunidades" y una "fuerte supervisión", subrayó.

Se mostró asimismo determinada a crear un supervisor europeo contra el lavado de dinero.

Si la comisión de Economía da su visto bueno, McGuinness retomará la cartera que actualmente tiene el vicepresidente Valdis Dombrovskis y que se aleja de su experiencia en el PE, dónde lidió sobre todo con agricultura y presupuesto.