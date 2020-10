Más simple, más artística y más deportiva: así es la moda poscovid en París

El diseñador británico Jonathan Anderson, al frente de la española Loewe, rescató su silueta "menina" por la que ha apostado en las últimas temporadas: solapas en espiral, mangas y faldas globo y miriñaques. EFE/María D. Valderram.

París, 2 oct (EFE).- Confeccionadas durante los meses del confinamiento y presentadas este viernes en la Semana de la Moda de París, las colecciones de Loewe, Issey Miyake y Leonard Paris pusieron rostro a las nuevas preocupaciones de los diseñadores, que intentan aportar un poco de calma e inspiración tras un año difícil.

A su manera, cada marca encontró un nicho artístico en el que responder a la crisis: Loewe optó por un patronaje inmaculado con dramáticos volúmenes; Issey Miyake eligió la practicidad y la simpleza, y Leonard Paris un espíritu alegre y deportivo.

Todas se decantaron por una presentación más íntima en lugar de un desfile ante el contexto sanitario en París, que podría entrar el próximo lunes en alerta máxima por la fuerte circulación del virus.

El diseñador británico Jonathan Anderson, al frente de la española Loewe, rescató su silueta "menina" por la que ha apostado en las últimas temporadas: solapas en espiral, mangas y faldas globo y miriñaques.

En una gama de blancos y con estilismos monocromáticos en negro, azulón y tonos tierra, Anderson jugó con texturas y volúmenes apostando por una silueta dramática "resultado de una progresiva exploración del arte de elaborar patrones", explicó la firma en un comunicado.

Las formas se redondean en torno a la falda y los brazos, con amplísimas mangas globo, a lo que se unen solapas, aplicaciones de perlas, bordados ingleses y creaciones en punto con lentejuelas, el toque más disco de esta colección primavera-verano 2021, cercana a la alta costura por su trabajada confección.

En los accesorios, babuchas destalonadas en colores tierra y verde oliva, y una reinvención de los bolsos estrella de la casa, como el "Puzzle", que vuelve con lentejuelas, y el bolso de mano "Flamenco", cerrado mediante nudos, al que se suma un nuevo modelo "Shell", una especie de "tote bag" con forma de concha y ondulaciones en piel.

Anderson colaboró con la artista británica Anthea Hamilton para crear un papel pintado con el que decoró las paredes, que introdujo además en camisas y vestidos y que sirvió para ofrecer un paquete "hazlo tú mismo" que la firma utilizó como invitación para los asistentes a la presentación, incluyendo pincel, pegamento y tijeras.

DOBLAR Y GUARDAR

La colección de la marca japonesa Issey Miyake, concebida por su director creativo Satoshi Kondo, tuvo también un aire de manualidad. Sus prendas para la próxima temporada se pliegan y despliegan mediante cuerdas, broches y cremalleras, lo que sirve para que la ropa se guarde de la manera más compacta posible.

"Nos hemos vuelto más distantes con la COVID-19 y como no podía ir a París para presentar la colección, pensamos que podríamos encontrar otras formas de enviar las prendas a personas de todo el mundo junto a la alegría que pretendemos transmitir", explicó Kondo por correo electrónico a Efe.

No faltaron los plisados de Miyake para crear vestidos con decorados geométricos, pero esta línea estuvo particularmente cargada de prendas de punto, que se guardan enrollándolas sobre sí mismas, así como cazadoras y pantalones que pasan de ser una superficie plana a tomar volumen cuando se cierran las cremalleras.

Una forma además de convertir la prenda en obra de arte, como si esta tomara vida propia.

La comodidad se impuso también en Leonard Paris, en la última colección que la diseñadora Christine Phung realizó para la firma tras cuatro años y medio al frente de su dirección creativa.

En esta ocasión mezcló deporte y costura para una línea fresca y alegre.

"Esta colección era un deseo de evasión después de haber estado confinados durante tanto tiempo, de reencontrar una especie de libertad de espíritu en este viaje de surf. Buscaba sobre todo la comodidad, lo que me ha llevado a trabajar directamente con prendas deportivas", explicó Phung a Efe en la presentación.

Un juego de líneas para definir la silueta, en sedas estampadas con flores de hibiscus, donde el traje de neopreno se convierte en un vestido de cóctel o de noche, pero también un traje de bermudas confeccionado en "jacquard", camisas hawaianas, vestidos con faldas plisadas en tul e incluso sudaderas, una auténtica novedad para esta marca conocida por sus estampados en seda.

