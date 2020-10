Más de un centenar de hondureños emprenden regreso a casa desde Guatemala

Migrantes hondureños continúan hoy su camino en caravana hacia Estados Unidos mientras caminan por una carretera de El Cinchado (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Izabal (Guatemala), 2 oct (EFE).- Más de un centenar de migrantes hondureños que anhelan llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano abandonaron voluntariamente este viernes Guatemala y retornaron a su país de origen, de acuerdo con diversas fuentes.

"Tenía la ilusión de ir a Estados Unidos. Según nosotros íbamos a llegar todos juntos a la frontera con México. Pero todo mundo acá en Guatemala se distribuyó. Y no me vale porque voy sin dinero", le contó a la agencia Efe Ricardo Pineda, uno de los migrantes que emprendió el regreso a su país.

Como Pineda, 108 migrantes hondureños decidieron retornar este viernes a su país natal después de entrar ilegalmente a Guatemala el jueves en una caravana migrante compuesta por más de 3.000 personas, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración.

Los migrantes que han retornado voluntariamente este viernes a Honduras han sido transportados en algunos casos por "camiones del Ejército de Guatemala y unidades policiales", precisó la misma fuente.

Pineda explicó que viajaba solo y que pese a su intento fallido volverá a buscar Estados Unidos como su destino en un futuro próximo.

Muchos de los hondureños que han decidido suspender su viaje en busca del sueño americano se encontraban en el departamento de Izabal, en la costa de Guatemala al océano Atlántico, unos 250 kilómetros al noreste de la capital de el país.

En el lugar, militares con megáfonos intentaban convencer a los hondureños de retornar a su país, en una "campaña de sensibilización", como la catalogó un soldado que prefirió no identificarse.

CARAVANA DISPERSA

Los más de 3.000 migrantes hondureños ingresaron a la fuerza a Guatemala el jueves por la mañana en tres grupos distintos en la frontera de El Corinto (este) y se han disperso por varias partes del territorio para intentar ingresar a México.

Un grupo de migrantes se dirige a la frontera de Tecún Umán, en el suroeste de Guatemala, mientras otro se encamina al departamento de Petén (norte), donde hay una amplia línea fronteriza con México, de acuerdo a información proporcionada a periodistas por el Instituto Guatemalteco de Migración.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, ordenó el jueves por la noche el estado de prevención en seis de los 22 departamentos del territorio por el ingreso ilegal de la caravana migrante.

"En consejo de Ministros hemos tomado la decisión de declarar estado de prevención por 15 días en seis departamentos del país", aseveró el mandatario en una cadena nacional en la que indicó que devolverán a su país a los hondureños que se encuentren de manera ilegal en Guatemala.

La disposición se debe, según el gobernante, al ingreso ilegal este jueves de los migrantes hondureños y su "irrespeto" a los protocolos sanitarios implementados por el país para evitar la expansión de la COVID-19.

De acuerdo con la reglamentación guatemalteca, todos los extranjeros que ingresen al país deben mostrar una prueba que son negativos a la enfermedad.

"No solo violentaron el ingreso al territorio nacional, sino que también provocaron desorden en la estación migratoria", enfatizó el médico y cirujano retirado de 64 años.

Los departamentos donde quedó implementado el estado de prevención son Izabal, Petén, Zacapa, El Progreso, Jutiapa y Chiquimula, ubicados en las zonas este y norte del territorio.

“No vamos a permitir que extranjeros que están utilizando medios ilegales puedan contaminar y poner en riesgo a los guatemaltecos”, exclamó.

Las autoridades esperaban un nuevo ingreso de miles de hondureños este viernes, pero el Instituto Guatemalteco de Migración no ha registrado incidentes en lo que va de la mañana.

La falta de empleo, la inseguridad y la violencia criminal son las razones por las que muchos hondureños migran a diario a otros lugares, según fuentes de organismos de derechos humanos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que la caravana migrante que partió desde Honduras en las últimas horas y este viernes avanza por Guatemala estuvo orquestada y tiene como "propósito" influir en los comicios en Estados Unidos.