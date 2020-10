LSE recibiría objeciones antimonopolio de UE por Refinitiv

(Bloomberg) -- London Stock Exchange Group Plc está próxima a recibir objeciones antimonopolio de los reguladores de la Unión Europea que examinan su plan para comprar el proveedor de datos Refinitiv, según una persona familiarizada con el tema.

La notificación es inminente, dijo la persona, que pidió no ser identificada al discutir información que no es pública. Dichas declaraciones de objeciones exponen las posibles preocupaciones antimonopolio de la Unión Europea respecto de los acuerdos, que las empresas luego pueden impugnar por escrito o en una audiencia.

Cualquier problema que quede sin resolver puede abordarse haciendo una oferta, generalmente la venta de una unidad o cambios en el comportamiento comercial. Actualmente, la Unión Europea tiene hasta el 16 de diciembre como fecha límite para pronunciarse sobre el trato, la que puede extenderse.

LSE ya está en conversaciones exclusivas con Euronext NV y dos instituciones italianas por una posible venta de Borsa Italiana para disipar las preocupaciones de la Unión Europea respecto de que el acuerdo le daría a la compañía combinada una participación de mercado muy grande para el comercio de bonos del Gobierno europeo al fusionar MTS SpA de la bolsa de Milán y Tradeweb de Refinitiv.

Una portavoz de LSE declinó hacer comentarios, al igual que la Comisión Europea, el regulador antimonopolio de la Unión Europea. El sitio web de la Unión Europea indica que los funcionarios han escrito un borrador de declaración de objeciones para un acuerdo no especificado.

La Unión Europea también alertó de posibles problemas con la negociación y compensación de derivados de tasas de interés, fuentes de datos consolidadas en tiempo real y soluciones de escritorio, así como licencias de índices que citan la posibilidad de que los rivales no puedan acceder a datos importantes de Refinitiv.

