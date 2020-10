Los cubanos de Florida son republicanos y buscan reelegir a Trump, según un sondeo

El exvicepresidente Biden aventaja a Trump por un promedio de 6,8 puntos en las encuestas de opinión nacional, según el portal especializado Real Clear Politics, pero en Florida esa distancia es sólo de 1,1 puntos a favor del exvicepresidente. EFE/Cristóbal Herrera/Archivo

Miami, 2 oct (EFE).- La mayoría de los cubanoestadounidenses del sur de Florida apoyan al presidente de EE.UU., Donald Trump, y planean reelegir al republicano el próximo 3 de en noviembre, según un sondeo divulgado este viernes por la Universidad del Sur de Florida (FIU).

Trump, que está enfermo de COVID-19 y en cuarentena desde la noche del jueves, recibió "altas calificaciones" de los votantes de origen cubano en cuanto al manejo de la pandemia, inmigración, atención médica, economía y sus políticas hacia Cuba y China.

"Los cubanos siguen siendo un grupo étnico mayoritario republicano y, como la mayoría de los republicanos en todo el país, apoyan al presidente Trump y al enfoque de gobierno de su administración", enfatizó Guillermo Grenier, profesor y presidente del Departamento de Estudios Socioculturales y Global de la FIU.

FIU halló además un creciente apoyo de este bloque de votantes a las políticas aislacionistas y al embargo económico que ha mantenido durante décadas Estados Unidos sobre Cuba.

Grenier aseguró una "gran mayoría" de los 1.002 encuestados apoyarán al Trump en la presidenciales, en las que enfrenta al demócrata Joe Biden, vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), que promovió el deshielo con Cuba, que ahora Trump está revirtiendo.

"La mayoría de los cubanos desean un cambio en Cuba y en la política de Estados Unidos hacia Cuba. No tienen claro, incluso después de 60 años de experiencia, si el aislamiento o el compromiso generarán un cambio", aclaró Grenier.

Subrayó que están dándole tiempo a Trump y a sus "políticas de aislamiento".

La encuesta encontró que el 60 % apoyan esta política, pero entre cubanoestadounidenses más jóvenes tienen más probabilidades de oponerse al embargo (46 %) al igual que aquellos que no nacieron en Cuba (50 %) y los que están registrados como demócratas (72 %).

El 73 % apoya las políticas del "garrote", diseñadas para promover un cambio de régimen ejerciendo la máxima presión sobre el gobierno cubano.

Sin embargo, el apoyo general al embargo económico se expresa simultáneamente con la opinión del 71 % de la población de que el bloqueo no ha sido una política eficaz.

En cuanto a políticas de deshielo, los investigadores hallaron el fuerte apoyo a la suspensión de las sanciones del embargo durante la crisis de la COVID-19 (61 %), el alto apoyo a medidas de participación como la venta de alimentos (69 %) y medicinas (74 %) y un fuerte apoyo a las políticas diseñadas específicamente para mejorar el bienestar económico de los cubanos en la isla (70 %).

La encuesta fue realizada entre el 7 de julio al 17 de agosto, con un margen de error de más o menos 3,1 % .

Florida es un estado clave en las elecciones presidenciales que puede darle sus 29 votos electorales a cualquiera de los dos partidos y donde cualquier bloque de votantes puede hacer la diferencia.

El exvicepresidente Biden aventaja a Trump por un promedio de 6,8 puntos en las encuestas de opinión nacional, según el portal especializado Real Clear Politics, pero en Florida esa distancia es sólo de 1,1 puntos a favor del exvicepresidente.