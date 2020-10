Londres se encuentra en ‘punto de inflexión’ por el coronavirus

Un letrero recordando la necesidad de distanciamiento social “Covid-19 Keep Apart“ cerca de una parada de taxis en Oxford Street, en el centro de Londres, Reino Unido, el 1 de octubre.

(Bloomberg) -- A los residentes de Londres se les ha pedido que tomen medidas inmediatas para evitar contraer y propagar el coronavirus ante las advertencias de que la capital del Reino Unido se encuentra en un “punto de inflexión” en su lucha contra la enfermedad.

El Gobierno ha anunciado nuevas medidas en contra del contacto cercano entre hogares en el norte de Inglaterra. Por su parte, Kevin Fenton, director regional para Londres de Public Health England, dijo que los casos de covid-19 en la ciudad han “aumentado de forma constante” durante las últimas semanas.

Los residentes deben saber que la capital se encuentra en un “punto de inflexión” y deben hacer un “esfuerzo consciente y continuo” en la consideración de sus movimientos y comportamiento, dijo Fenton en un comunicado enviado por correo electrónico. La advertencia subraya los temores de que el virus se haya descontrolado nuevamente porque los británicos no siguen las reglas de distanciamiento social y aislamiento si tienen síntomas.

Una política miembro del Partido Nacional Escocés infringió las normas de autoaislamiento para asistir al Parlamento en Londres esta semana mientras esperaba el resultado de una prueba, que luego resultó positiva por coronavirus.

Margaret Ferrier, diputada de Rutherglen y Hamilton West, cerca de Glasgow, se disculpó “sin reservas” por sus acciones. Pero enfrenta medidas disciplinarias de su propio partido y una investigación por parte de las autoridades del Parlamento. Uno de sus propios compañeros del SNP dijo que debería dimitir.

En la Cámara de los Comunes el jueves, el secretario de Salud, Matt Hancock, anunció normas para zonas amplias del norte de Inglaterra.

A los residentes de la región de Liverpool, así como Warrington, Hartlepool y Middlesbrough, se les prohibirá por ley reunirse con otros hogares en lugares como pubs y restaurantes. Hancock también advirtió en contra del contacto cercano entre hogares, recomendó a los residentes que no asistan a eventos deportivos y que solo visiten residencias de la tercera edad en “circunstancias excepcionales”.

Hancock dijo a los miembros del Parlamento que, si bien un estudio del Imperial College de Londres muestra que la tasa de reproducción del virus puede estar disminuyendo en todo el país, las infecciones están “altamente localizadas” y aumentan rápidamente en algunas áreas.

El principal asesor científico del Gobierno ha advertido esta semana que la pandemia no estaba bajo control y el primer ministro Boris Johnson manifestó que no dudará en imponer reglas más estrictas si es necesario. El Gobierno está tratando de hacer frente a la enfermedad aplicando medidas localizadas para evitar un cierre nacional que paralizaría la economía.

Nota Original:Londoners Told to Act to Stop Covid With City at ‘Tipping Point’

©2020 Bloomberg L.P.