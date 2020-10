Letizia.- Regresa a las calles el programa 'Ola de frío' para atender a personas sin hogar

02/10/2020 Presentación del programa Ola de Frío POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA AYUNTAMIENTO DE SANTANDER



SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)



El Ayuntamiento de Santander, con el apoyo de Fundación 'la Caixa' y CaixaBank, ha puesto en marcha la décima edición del programa 'Ola de Frío', que recorrerá las calles de la ciudad todos los días de la semana en horario de 23.00 a 02.00 horas, hasta el próximo 31 de mayo, y que ofrece comida y abrigo a quienes duermen en ellas, además de informarles de la posibilidad de alojarse en el centro de acogida Princesa Letizia.



El programa está coordinado desde el Princesa Letizia y, además del personal del propio centro, está atendido por cuatro personas que han sido contratadas por el Ayuntamiento y por otra que está haciendo trabajos para la comunidad. Cuenta además con el apoyo de la Policía Local, así como del resto de entidades que trabajan con personas en riesgo de exclusión.



Gracias al programa, una furgoneta recorre todos los días las calles de la ciudad, localizando, atendiendo y asistiendo a las personas sin hogar, ofreciéndoles café y sobaos -donados por Café Dromedario y Sobaos Serafina-, mantas e información de los servicios sociales así como la posibilidad de alojarse en el centro de acogida municipal.



La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha informado hoy de los detalles del servicio que dio comienzo ayer por la noche y que el año pasado realizó unas 3.200 atenciones.



"Un año más, y éste con más motivo todavía, queremos ayudar a paliar la situación de aquellas personas que duermen en la calle y ofrecerles una puerta de entrada a los recursos y programas de los servicios sociales del Ayuntamiento de Santander", ha señalado Igual.



En este sentido ha apostillado que la crisis sanitaria del coronavirus "ha evidenciado más que nunca las necesidades básicas de muchas personas que hasta el momento no habían tenido necesidad de acudir a los servicios sociales y pedir alimento".



Finalmente ha agradecido la colaboración de la Fundación 'la Caixa' y CaixaBank para el desarrollo de este programa y de otras acciones sociales en la ciudad, como Caixa Proinfancia y el programa Manitas, entre otras, y de las empresas Sobaos Serafina y Café Dromedario que donan sus productos desde el inicio de la actividad.



Por su parte, la directora comercial de CaixaBank en Cantabria y Asturias, Celia Torío, ha destacado "la importancia de la solidaridad y colaboración entre las distintas entidades e instituciones para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad".



Se ha referido también a los más de 100 proyectos por un valor de 430.000 euros que Fundación "la Caixa" apoya en Cantabria, a través de la Acción Social de CaixaBank.



El acto de presentación del programa, que se ha celebrado en el Ayuntamiento, también ha contado con la presencia del concejal de Servicios Sociales, Álvaro Lavín; el gerente de Sobaos Serafina, Jesús Gómez; y el responsable del departamento comercial de Café Dromedario, José Luis Rodríguez, entre otros, así como de los trabajadores del centro Princesa Letizia que prestan el servicio cada noche.



PROGRAMA



Con respecto al año pasado, y con motivo del estado de alarma, el programa se vio modificado desde el 14 de marzo, momento en el que se limitó la circulación y permanencia en lugares determinados, así como las pernoctaciones en la calle. En ese momento, todas las personas sin techo encontradas en las calles de Santander eran remitidas al Princesa Letizia, donde, además de recibir alimento, cama y productos de higiene, podían realizar talleres y actividades para llevar mejor el periodo de confinamiento.



El programa 'Ola de Frío' realizó un total de 3.253 intervenciones en la última campaña, de las que 3.000 fueron atenciones a varones y 253 a mujeres. A diferencia de otros años, no se registraron días de alerta por ola de frío, por lo que no se realizaron como es habitual llamamientos especiales para que las personas que habitualmente duermen en la calle pernoctaran en el centro de acogida municipal.



'Ola de frío' se interesa además por el estado de estas personas, con el objetivo de saber si necesitan algún tipo de atención adicional, en cuyo caso son redirigidos hacia los servicios sociales y los recursos asistenciales existentes.