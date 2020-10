Las ventas de automóviles en EE.UU. cayeron en el tercer trimestre

EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Washington, 1 oct (EFE).- Las ventas de los principales fabricantes de automóviles en Estados Unidos cayeron durante el tercer trimestre del año afectadas por las consecuencias de la pandemia aunque las empresas señalaron que las cifras de septiembre apuntan a una fuerte recuperación del sector.

Las ventas de General Motors (GM), el mayor fabricante estadounidense, cayeron un 9,9 % en el tercer trimestre respecto al mismo período del año pasado hasta las 665.192 unidades, las del grupo Fiat Chrysler (FCA) un 10 % (507.351 vehículos), las de Toyota un 11 % (558.449 vehículos), las de Honda un 9,5 % (388.433) y las de Nissan un 32,4 % (246.007).

Hyundai perdió un 1,9 %, con la venta de 174.573, pero Kia, del mismo grupo surcoreano, fue capaz de mantenerse en números positivos con 165.013 ventas, un 0,9 % más que en el tercer trimestre de 2019. Además, la marca Volkswagen (VW) perdió un 7,6 % de sus ventas con la entrega de 86.446 vehículos.

El Grupo Ford no informó hoy sobre sus ventas trimestrales.

Pese a las pérdidas generalizadas los fabricantes señalaron que en el último mes del trimestre, septiembre, se produjo una mayor actividad de los consumidores y cifras de ventas que en algunos casos fueron superiores a las de septiembre de 2019.

Por ejemplo, GM señaló que "en una señal de la recuperación del sector las ventas mejoraron de forma secuencial cada mes del trimestre. Las ventas del sector y GM tuvieron un rebote significativo en septiembre, finalizando el mes con aumentos de ventas en comparación con las del año pasado".

Y las ventas de Toyota crecieron un 16 % en septiembre. Por su parte, Honda dijo que septiembre fue el primer mes de números positivos desde que empezó la pandemia.

"Septiembre marca el punto alto de la marea para las ventas de Honda este año con ganancias de dobles dígitos y nuestro primer mes en territorio positivo desde que se inició la pandemia", afirmó Dave Gardner, vicepresidente ejecutivo de Honda en Estados Unidos.

Gardner añadió que están optimistas de tener "un fuerte final de 2020".

GM estimó que el ritmo de venta de vehículos en el trimestre fue el equivalente a unas ventas anuales de 15,9 millones de unidades, 4 millones de unidades más que en el segundo trimestre de 2020.

Los bajos tipos de interés de los préstamos para la compra de vehículos y la vuelta a los concesionarios de clientes que no pudieron efectuar compras durante los meses del confinamiento de la economía son las dos principales razones para la fuerte recuperación de la demanda en septiembre.

La economista jefe de GM, Elaine Buckberg, afirmó en un comunicado que, "aunque la economía se ha recuperado de forma sustancial en el tercer trimestre, las ventas a particulares de automóviles han sido incluso más resilientes".

"Las tasas de interés súper bajas para préstamos han impulsado las ventas de automóviles a particulares. Y más fortaleza es fruto de la demanda inducida por la pandemia", añadió Buckberg.

Por su parte, Jessica Caldwell, directora ejecutiva de perspectivas de la firma Edmunds.com, afirmó que "está claro que los consumidores que están comprando vehículos ahora mismo se sienten seguros de su posición financiera a pesar de la pandemia".

"Los descorazonadores números de desempleo que vemos en todo el país probablemente no se reflejan en los estadounidenses que están en el mercado de coches nuevos. Los compradores de coches nuevos están poniendo más dinero y aprovechando los continuados bajos intereses para comprar vehículos más grandes o con más equipamiento", añadió.

Edmunds.com señaló que la entrada que pagan la media de compradores de nuevos vehículos ha pasado de 3.891 dólares en el segundo trimestre del año a 4.457 dólares en el tercer trimestre.

De igual forma, el precio medio de transacción aumentó de 38.893 dólares en el segundo trimestre a 39.303 en el tercero.

En el tercer trimestre de 2019, el precio medio de transacción fue de 37.207 dólares.