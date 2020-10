La gobernadora de Puerto Rico prolonga 15 días más orden actual contra COVID-19

En la imagen la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. EFE /Thais Llorca /Archivo

San Juan, 2 oct (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, prolongó este jueves hasta el 16 de octubre la actual orden ejecutiva vigente para ayudar a frenar la propagación del coronavirus en la isla.

El gobernador interino, Raúl Márquez, secretario de Estado firmó la extensión de la misma, debido a que Vázquez se encuentra en Orlando en viaje de trabajo, desde donde viajará hasta Nueva York.

La suma total de fallecidos por la COVID-19 en Puerto Rico, entre confirmadas y probables, es de 665, mientras que los casos positivos confirmados están en 24.176 y los probables ascienden a 24.891.

El toque de queda seguirá vigente de diez de la noche a cinco de la mañana, hora local.

La orden recalca que en el momento "en que se identifique que la apertura de algún sector ha ocasionado un aumento notable en el riesgo de infección o el momento en que los servicios de salud se aproximen a un límite de capacidad, será necesario detener o retrasar el plan de reapertura y la orden se enmendará a esos fines".

Incluso señala que en caso de que haya un incremento significativo de contagios, entonces "se podrá continuar con la apertura de otros sectores".

También precisa la nueva orden que todos "los ciudadanos deberán limitar las actividades sociales o agasajos familiares en lugares públicos y privados".

La persona o empresa que viole las medidas se expone a una pena de reclusión que no pasará de los seis meses o a una multa que no pasará de los cinco mil dólares, además de que podrían aplicarse ambas penas a discreción del tribunal.

El retraso que se registra en la isla en el procesamiento de las pruebas del coronavirus, ha limitado la información que tienen disponible las autoridades una de las razones por lo que se ha optado por seguir con la orden anterior.

Una gran parte del procesamiento de las pruebas moleculares lo lleva a cabo Quest Diagnostics Puerto Rico.

Recientemente el departamento de Salud anunció que suspendía e contrato con a compañía hasta que no ofrezca resultados fiables y a tiempo.

La orden que hoy continúa incluye la reapertura de cines, gimnasios y casinos, y la suspensión del confinamiento de los domingos.

También se reanudan los conciertos, obras de teatro y otras actividades multitudinarias, bajo determinadas medidas de seguridad y con una evaluación previa.

Además se reabren las piscinas y áreas comunes de los hoteles y paradores a un 25 % y las marinas para la navegación de puerto a puerto, prohibiendo el anclaje en playas, cayos y balnearios.

Las playas los domingos reabren, pero manteniendo una distancia de entre seis y ocho pies entre personas.

Igualmente, los restaurantes aumentan su capacidad al 50 %.