Johnson hablará con Von der Leyen para evaluar las negociaciones pos-Brexit

El primer ministro británico, Boris Johnson, posaba durante un encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen (i), en el número 10 de la calle Downing, en Londres (Reino Unido), el pasado mes de enero.. EFE/SIMON DAWSON/Archivo

Londres, 2 oct (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, hablará este sábado con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, para "tomar nota" de las negociaciones sobre un acuerdo pos-Brexit, informó este viernes un portavoz de la residencia oficial de Downing Street.

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) concluyen este viernes en Bruselas la novena ronda de negociaciones sobre un eventual pacto comercial que debería regir la futura relación bilateral una vez que termine el actual periodo de transición el próximo 31 de diciembre.

Hasta ahora, las partes no han conseguido mayores avances para sellar un acuerdo, pero la relación entre Londres y Bruselas es tensa por la decisión del Gobierno británico de tramitar un controvertido proyecto de ley que puede invalidar partes del acuerdo de retirada sellado entre el Reino Unido y el bloque europeo.

Johnson y Von der Leyen hablarán para analizar "los próximos pasos" a seguir una vez concluida la novena ronda de negociaciones, indicó un portavoz oficial.

Los negociadores británico y de la UE, David Frost y Michel Barnier, respectivamente, se reúnen hoy en Bruselas.

El Gobierno británico señaló ayer que responderá "a su debido tiempo" a la CE después de que esta anunciara medidas legales contra el Reino Unido por el proyecto de ley.

El anuncio de Bruselas se conoce después de que el martes la Cámara de los Comunes dieran luz verde a esa legislación que otorga al Ejecutivo la capacidad para modificar de manera unilateral el mecanismo acordado con los 27 para mantener abierta la frontera entre las dos Irlandas si las partes no lleguen a un acuerdo comercial.

Ese mecanismo establece que la provincia británica de Irlanda del Norte quede en el mercado único europeo para bienes junto con la República de Irlanda en caso de que la UE y Londres no lleguen a un acuerdo comercial.