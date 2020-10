Inglaterra alerta sobre fallas para estimar pérdidas crediticias

(Bloomberg) -- El Banco de Inglaterra advirtió sobre las debilidades en la capacidad de los bancos británicos para estimar las pérdidas crediticias e instó a la industria a vigilar mejor el probable aumento de incumplimientos durante la pandemia.

Las fallas en los modelos internos que usan los bancos para anticipar pérdidas surgieron incluso antes del brote del coronavirus, dijo el Banco de Inglaterra en una carta tras una revisión contable.

Es probable que el rendimiento de los modelos “se haya deteriorado” este año debido a que la pandemia provocó un impacto económico, decía la carta. “Esperamos que las empresas consideren la idoneidad de sus recursos e infraestructura para monitorear el desempeño del modelo y reaccionar a las debilidades identificadas”.

Los bancos más grandes de Gran Bretaña están apartando miles de millones de libras este año para cubrir pérdidas potenciales en su cartera de crédito. Está previsto que algunos de los programas de apoyo de emergencia del Gobierno se reduzcan en los próximos meses y los prestamistas se están preparando para aquellos prestatarios que tendrán dificultades para pagar. El Banco de Inglaterra no nombró los bancos que cree que deberían realizar mejoras.

