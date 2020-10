Honda dejará el Mundial de Fórmula Uno en 2021

La compañía Honda, actual suministrador de motores de las escuderías Red Bull y AlphaTauri, anunció este viernes que su participación en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno concluirá al finalizar 2021. EFE/EPA/Kirill Kudryavtsev /Archivo

Redacción deportes, 2 oct (EFE).- La compañía Honda, actual suministrador de motores de las escuderías Red Bull y AlphaTauri, anunció este viernes que su participación en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno concluirá al finalizar 2021.

A través de un comunicado, Honda puso fecha a su adiós de la Fórmula Uno: al finalizar la temporada 2021 dejará de participar en el gran circo del automovilismo.

Hasta entonces, el fabricante japonés se compromete a seguir persiguiendo victorias en la Fórmula Uno, una competición a la que regresó en 2015 de la mano de McLaren.

"Inicialmente, Honda experimentó numerosas dificultades. Sin embargo, demostrando su fortaleza colectiva, Honda ha alcanzado un alto nivel de competitividad", subrayó la compañía.

En la actual temporada ha celebrado las victorias del holandés Max Verstappen (Red Bull) en Gran Bretaña y del francés Pierre Gasly (AlphaTauri) en Italia, que se suman a otros tres triunfos del curso anterior.

Precisamente, Red Bull y su filial reaccionaron al anuncio realizado por Honda con sendos mensajes de agradecimiento.

"Su unidad de potencia no ha dejado de mejorar hasta convertirse en uno de los mejores motores de la parrilla en un corto periodo de tiempo", destacó Franz Tost, responsable de AlphaTauri.

Por su parte, el director del equipo Red Bull, Christian Horner, reconoció que la decisión de Honda les plantea el desafío de encontrar una solución competitiva para sus unidades de potencia a partir de 2022.

"Si bien estamos tristes por no poder continuar nuestra asociación con Honda, estamos enormemente orgullosos de nuestro éxito conjunto, con cinco victorias y 15 podios de los dos equipos propiedad de Red Bull. Agradecemos a Honda su extraordinario esfuerzo y compromiso. El enfoque para el resto de la temporada 2020 y para 2021 no ha cambiado. Lucharemos por las victorias y por el campeonato", dijo Horner.