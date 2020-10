Guatemala.- Guatemala ordena la detención de migrantes ilegales y declara estado de prevención en 6 departamentos

Unos 3.000 migrantes llegaron este jueves a Guatemala desde Honduras



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha ordenado detener a cualquiera que haya entrado ilegalmente en territorio guatemalteco y ha establecido el "estado de prevención" en seis estados --que forman la ruta hacia México-- tras la entrada de cerca de 3.000 hondureños en la primera caravana de migrantes desde que iniciara la pandemia del coronavirus.



"Cualquier persona que quiera entrar en Guatemala tiene que seguir los protocolos y evidenciar que no son positivos en coronavirus", ha explicado en un discurso televisado, después de añadir que "aunque en Guatemala somos respetuosos con el derecho humano de migrar, no seremos tolerantes cuando se haga de manera violenta e ilegal".



Unos 3.000 migrantes, según las estimaciones del Instituto de Guatemalteco de Migración, han cruzado de Honduras a Guatemala este jueves y no se descarta la posibilidad de que un número similar pueda ingresar este viernes.



En este sentido, Giammametti ha denunciado que "estos grupos vienen a vulnerar la seguridad de nuestros ciudadanos violentando la ley y utilizando niños no acompañados y escudos humanos de mujeres y niños", por lo que el Consejo de Ministros ha decidido declarar el estado de prevención durante quince días en los departamentos hacia donde se prevé se dirijan los migrantes.



Los migrantes, que han entrado a Guatemala a través de la frontera de El Corinto y procedían de San Pedro Sula, seguirán su ruta hasta la frontera con México, para después llegar a Estados Unidos, según los informes a los que ha aludido en su intervención el presidente, por lo que los departamentos de Izabal, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso quedan bajo esta norma.



Giammattei también ha asegurado estar trabajando con el Gobierno de Honduras para controlar la situación en los pasos fronterizos y coordinar las acciones para prevenir los ingresos ilegales.



Alertados por las informaciones de la prensa y en las redes sociales, las autoridades migratorias de México, siguiente país en la ruta, ya han advertido de que el Instituto Nacional de Migraciones (INM) no permitirá "el ingreso irregular" en territorio mexicano de ninguna caravana.



También la Embajada de Estados Unidos en Honduras ha intentado disuadir a quienes iniciaban el viaje. "Ahora más que nunca, es más difícil cruzar la frontera de Estados Unidos de manera ilegal", ha advertido en su cuenta de Twitter. "El viaje se ha hecho aún más peligroso, dada la actual pandemia global de COVID-19", ha añadido, invitando a los migrantes a no exponer a sus hijos al viaje y subrayando que "su futuro" está en Honduras.



Según el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), hasta el 20 de septiembre al menos 30.318 hondureños fueron retornados al país, de los cuales 14.031 fueron devueltos en los dos primeros meses de 2020, antes del inicio de la pandemia. Estados Unidos ha devuelto a 12.407 hondureños, mientras que las autoridades de México han devuelto a 17.835.