Guatemala dicta estado de prevención en seis departamentos por la caravana migrante

Migrantes hondureños esperan recibir alimentos de un grupo de voluntarios del albergue de migrantes de Esquipulas, este jueves, sobre la carretera al Atlántico en Morales Izabal en Morales (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Guatemala, 1 oct (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ordenó este jueves estado de prevención en seis departamentos del país por el ingreso ilegal de una caravana migrante con más de 3.000 hondureños.

"En consejo de Ministros hemos tomado la decisión de declarar estado de prevención por 15 días en seis departamentos del país", aseveró el mandatario en una cadena nacional en la que indicó que devolverán a su país a los hondureños que se encuentren de manera ilegal en Guatemala.

La disposición se debe, según el gobernante, al ingreso ilegal este jueves de los migrantes hondureños y su "irrespeto" a los protocolos sanitarios implementados por el país para evitar la expansión de la COVID-19.

"No solo violentaron el ingreso al territorio nacional, sino que también provocaron desorden en la estación migratoria", enfatizó el médico y cirujano retirado de 64 años.

Los departamentos donde quedará implementado el estado de prevención son Izabal, Petén, Zacapa, El Progreso, Jutiapa y Chiquimula, ubicados en las zonas este y norte del territorio.

“No vamos a permitir que extranjeros que están utilizando medios ilegales puedan contaminar y poner en riesgo a los guatemaltecos”, exclamó.

El estado de prevención, según la ley guatemalteca, limita las reuniones al aire libre y permite la disolución de manifestaciones o grupos no autorizados.

CRUCE ILEGAL

Los más de 3.000 migrantes hondureños cruzaron ilegalmente antes del mediodía de este jueves la frontera de El Corinto, ubicada 250 kilómetros al este de la capital del país. Muchos de ellos van sin mascarillas y según la Cruz Roja, al menos 1.310 han requerido asistencia humanitaria con agua, alimentos u orientación de todo tipo.

El Instituto Guatemalteco de Migración informó que los hondureños avanzaron ilegalmente al país y divulgó varios vídeos donde se ve una amplia aglomeración de personas cruzando la frontera, sin posibilidad de que las autoridades los detengan.

La Cruz Roja en Guatemala precisó mediante sus canales de comunicación que ha brindado asistencia humanitaria a 1.310 personas del "flujo migratorio masivo proveniente de Honduras".

La nueva caravana migrante que partió el jueves por la noche de Honduras e ingresó en la mañana de este jueves a Guatemala se ha dividido por diversas rutas del norte del país para adentrarse en México, según indicaron diversas fuentes.

El director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Guillermo Díaz, aseguró a periodistas que la caravana de migrantes hondureños decidió avanzar a México por varias franjas del norte del país, incluido el departamento de Petén, con una amplia frontera y varios puntos ciegos de ingreso a la nación norteamericana.

"Van moviéndose para el norte, para Petén, y de alguna manera tenemos que poner puestos de control para hacer no solo el control sanitario correspondiente sino también para ver quiénes entraron ilegalmente al país", indicó Díaz.

De acuerdo a las palabras del funcionario, los migrantes no pasarían por la Ciudad de Guatemala, ubicada en la región central del país.

Además, lamentó una "caravana (migrante) en el marco de una pandemia". Según la reglamentación guatemalteca, toda persona que ingrese al país debe mostrar una prueba donde informe que se encuentre libre de la COVID-19.

Las autoridades esperan una nueva caravana de migrantes hondureños para el viernes, de acuerdo al mismo Instituto Guatemalteco de Migración.