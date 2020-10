¿Ganas de Juegos? 5 preguntas para conocer la historia olímpica

La natación en aguas abiertas forma parte del programa olímpico desde Pekín 2008. El nombre oficial de la prueba es 'maratón', pero ¿qué distancia se nada? EFE/Patrick B. Kraemer/Archivo

Madrid, 2 oct (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera hasta julio de 2021 llega este reto semanal de cinco preguntas sobre la historia olímpica, con tres respuestas posibles y solo una correcta.

Las soluciones y algunos datos curiosos están al final.

1. El polo fue deporte olímpico en cinco ediciones de los Juegos, entre 1900 y 1936. ¿Cuál fue la última selección campeona?

a. Estados Unidos

b. Argentina

c. Gran Bretaña

2. La película 'Carros de fuego' narra la historia de los atletas británicos Harold Abrahams y Eric Liddell y su participación en los Juegos Olímpicos de...

a. París 1924

b. Los Ángeles 1932

c. Londres 1948

3. Una sola vez en la historia olímpica el país organizador de los Juegos no ganó ninguna medalla de oro. ¿Cuándo ocurrió?

a. Estocolmo 1912

b. Amberes 1920

c. Montreal 1976

4. El ciclista italiano Fabio Casartelli, que murió tras sufrir una desgraciada caída durante el Tour de Francia, fue campeón olímpico de fondo en carretera en los Juegos de...

a. Seúl 1988

b. Barcelona 1992

c. Atlanta 1996

5. La natación en aguas abiertas forma parte del programa olímpico desde Pekín 2008. El nombre oficial de la prueba es 'maratón', pero ¿qué distancia se nada?

a. 10 km

b. 5 km las mujeres y 10 los hombres

c. 42,195 km

SOLUCIONES

1. Respuesta b: La selección argentina ganó la medalla de oro en polo en las dos últimas ediciones disputadas: París 1924 y Berlín 1936.

2. Respuesta a: Fue en París 1924 donde participaron Abrahams, ganador del oro en los 100 m y de la plata en los 4x100, y Liddell, oro en 400 y bronce en 200. La película de Hugh Hudson está basada en la vida y creencias de ambos atletas, pero se permite numerosas licencias e introduce hechos que nunca ocurrieron.

3. Respuesta c: Canadá no ganó ni una medalla de oro en los Juegos de Montreal 1976. Terminó con cinco platas y seis bronces.

4. Respuesta b: Fabio Casartelli se proclamó campeón olímpico en Barcelona'92. Murió en la decimoquinta etapa del Tour de 1995.

5. Respuesta a: Los nadadores en aguas abiertas cubren durante la competición olímpica 10 km, tanto los hombres como las mujeres.