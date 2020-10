Fútbol/Primera.- (Previa) La Real prueba el liderato del Getafe y el Valencia quiere seguir creciendo ante el Betis

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Getafe, líder de LaLiga Santander, busca este sábado mantenerse invicto y refrendar su posición de privilegio en Anoeta, en una quinta jornada en la que el Valencia quiere seguir creciendo ante un tocado Real Betis, en la que Real Valladolid y Eibar se enfrentan por su primer triunfo del curso, y el Elche y el Huesca se ven las caras en un duelo de recién ascendidos.



Los de José Bordalás han sumado siete de nueve puntos posibles en el inicio del campeonato, y son, junto al FC Barcelona, el único equipo que todavía no ha encajado en las jornadas disputadas: 1-0 ante Osasuna, 0-0 ante el Deportivo Alavés y 3-0 ante el Betis.



Ahora, buscarán este sábado (18.30 horas), con toda la plantilla disponible, su primera victoria lejos del Coliseum y en un escenario donde ya lo hicieron la temporada pasada (1-2). Ante la falta de refuerzos, no se esperan muchos cambios en su once salvo arriba donde Ángel, Mata, 'Cucho' Hernández y Enes Unal pugnan por dos puestos.



El Getafe se medirá a una Real Sociedad a la que de momento se le está atragantando jugar en su estadio, donde no ha logrado ganar aún tras el empate ante el Real Madrid (0-0) y la derrota del pasado martes ante el Valencia (0-1), aunque en su haber está el triunfo a domicilio en el Martínez Valero.



Los de Imanol Alguacil tratarán de revertir su situación, aunque siguen con una enfermería repleta a la que se unió Januzaj, lesionado el martes. Portu ocupará su lugar en un once donde Guevara podría relevar a Zubimendi en el pivote y donde Willian José aspira a liderar el ataque junto a un Oyarzabal que cumple 200 partidos como 'txuri-urdin'.



Mientras, el verdugo de los 'txuri-urdin' entre semana, el Valencia, espera dar impulso en Mestalla (21.00 horas) a esa victoria con otra ante el Real Betis, que arrastra dos derrotas consecutivas que han empañado su buen inicio.



Pese a la falta de fichajes, el cuadro de Javi Gracia es actualmente segundo de la tabla con los mismos siete puntos que el Getafe, aunque con un partido más, y ahora espera olvidar el revés en casa ante el Huesca con una victoria que le asiente arriba.



Tras su buen estreno en el derbi ante el Levante (4-2), el conjunto 'che' enlazó dos jornadas sin ganar hasta despegar de nuevo en Anoeta, y ahora quiere refrendarlo en un partido donde seguirá sin Mangala, Gabriel Paulista y Denis Cheryshev, pero el técnico navarro recupera a Carlos Soler. Wass podría repetir en el mediocentro con Kondogbia y Guedes recuperar su puesto en el once.



Manuel Pellegrini, por su parte, necesita dejar atrás la dolorosa derrota ante el Real Madrid (2-3) y, sobre todo, la abultada goleada sufrida ante el Getafe (3-0) para retomar la buena senda con la que iniciaron el curso, con dos triunfos seguidos y buenas prestaciones defensivas.



Para ello, el preparador chileno deberá lidiar con las ausencias de Aissa Mandi, por sanción, y del aún lesionado Claudio Bravo, aunque recupera a Emerson, sancionado en Getafe. Víctor Ruiz sería el sustituto en la zaga del argelino, mientras que Joaquín volvería a la titularidad y Loren, Iglesias y Sanabria pelean por ser el '9'.



URGENCIAS EN PUCELA Y EN EL MARTÍNEZ VALERO



Por su parte, Real Valladolid y SD Eibar se citan en el José Zorrilla (13.00 horas) en busca de su primer triunfo de la temporada para que su situación no empieza a ser ya acuciante pese a lo poco que se lleva de temporada.



Los de Sergio González, a los que un tanto de Vinicius les impidió este miércoles rescatar algo positivo en Valdebebas, han sacado los dos puntos que atesoran en Pucela, y a ello esperan agarrarse en un choque que volverán a perderse El Hacen, Kiko Olivas, Rubén Alcaraz, Javi Moyano y Joaquín Fernández.



Mientras, el equipo armero solo ha conseguido sumar en su estreno en Ipurua ante el RC Celta (1-1), y posteriormente ha enlazado derrotas ante Villarreal (2-1), Athletic Club (1-2) y Elche (0-1). Para la cita, José Luis Mendilibar tiene más problemas con bajas tras las lesiones de Bigas y Recio el pasado miércoles, y que se unen a las bajas ya conocidas de Sergi Enrich y José Ángel.



Finalmente, en el duelo de ascendidos en el Martínez Valero (18.30 horas), el Elche tratará de dar continuidad a su victoria ante el Eibar, primera en esta Liga, ante el Huesca, que todavía no sabe lo que es ganar esta temporada, pero que ha sido capaz de empatar ante el Atlético, el Villarreal y el Valencia.



Después del 0-3 del estreno ante la Real Sociedad, los franjiverdes reaccionaron entre semana, y ahora lucharán por vencer por segunda jornada consecutiva en un choque en el que Jorge Almirón no podrá contar con Cifu.



Los oscenses, que ya perdieron en El Alcoraz con el otro recién ascendido, el Cádiz, tienen problemas en el lateral derecho por las bajas de Pablo Maffeo y Pedro López, por lo que parece que jugará un zurdo como Galán para intentar salir de la parte baja de la tabla en un duelo directo que el año pasado se saldó con tablas en el Martínez Valero (1-1).



--PROGRAMA DE LA JORNADA DE SÁBADO DE LALIGA SANTANDER.



Valladolid - Eibar. Díaz de Mera Escuderos (C.C.-manchego) 13.00.



Atlético - Villarreal. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16.00.



Elche - Huesca. Melero López (C.Andaluz) 18.30.



Real Sociedad - Getafe. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 18.30.



Valencia - Real Betis. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00.