Fútbol/Premier.- (Pre) Leicester, Liverpool y Everton buscan el pleno de triunfos y Bielsa y Guardiola se reencuentran

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Liverpool, en la cima de la Premier League junto a Leicester y Everton, busca este fin de semana el pleno de triunfos en la competición doméstica ante el Aston Villa, invicto y único equipo que todavía no ha encajado en el comienzo del curso, en una cuarta jornada en la que Marcelo Bielsa y Pep Guardiola se verán de nuevo las caras en el Leeds-Manchester City.



Los de Jürgen Klopp retoman la competición liguera después de despedirse el jueves de la Carabao Cup en octavos de final al caer en la tanda de penaltis ante el Arsenal, tres días después de haber derrotado a los de Mikel Arteta en la Premier (3-1).



Antes de empezar a pensar en Europa, los 'reds' volverán a centrarse en la Premier, donde son segundos en la tabla con los mismos nueve puntos que Leicester y Everton después de sus triunfos ante Leeds (4-3), Chelsea (0-2) y Arsenal (3-1) en las tres primeras jornadas.



El domingo visitarán Villa Park, donde les espera un Aston Villa que también cuenta sus encuentros por victoria: 1-0 ante el Sheffield United y 0-3 ante el Fulham, ambos sin haber encajado ni un solo tanto. Sin embargo, los de Dean Smith se toparán con un Mohamed Salah y un Sadio Mané enchufados, que ya han anotado tres tantos cada uno en el comienzo de campeonato.



Mientras, el líder por diferencia de goles, el Leicester, que ya lleva 14 goles, recibe al West Ham United, que estrenó su casillero de victorias la pasada jornada ante los Wolves (4-0) después de caer en sus dos primeros compromisos. Sin embargo, los 'foxes' acuden aún más reforzados a la cita por su goleada ante el Manchester City (2-5), en el que Jamie Vardy se lució con un 'hat-trick'.



Por su parte, el Everton, que completa el triunvirato en el liderato, se enfrenta al Brighton & Hove Albion en busca de su cuarto triunfo consecutivo, amparado por el instinto goleador de Dominic Calvert-Lewin, máximo anotador de la Premier (5), y el buen hacer de James Rodríguez, figura destacada en el arranque de los de Carlo Ancelotti.



Además, Marcelo Bielsa y Pep Guardiola se verán las caras en el Leeds-Manchester City del sábado, con el equipo del argentino, uno de los mentores del catalán, buscando su tercera victoria seguida -después de caer solo en su estreno ante el Liverpool- y el cuadro 'citizen' tratando de olvidar el tropiezo en casa ante el Leicester. Será el reencuentro de ambos después de coincidir con Athletic Club y FC Barcelona en la liga española.



El Arsenal, que pudo vengarse de la derrota ante los 'reds' en liga eliminándolos en la Carabao Cup, quiere regresar a la senda de la victoria ante el Sheffield United, que caído en sus tres partidos y todavía no ha anotado, mientras que el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer y el Tottenham de José Mourinho, que regresa a Old Trafford, se enfrentan en busca de dar un salto en la tabla en el partido más atractivo del fin de semana.



--PROGRAMA DE LA JORNADA.



-Sábado.



Chelsea - Crystal Palace.



Everton - Brighton & Hove Albion.



Leeds United - Manchester City.



Newcastle United - Burnley.



-Domingo.



Leicester City - West Ham United.



Southampton - West Bromwich Albion.



Arsenal - Sheffield United.



Wolverhampton - Fulham.



Manchester United - Tottenham Hotspur.



Aston Villa - Liverpool.