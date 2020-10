Fútbol.- Rivaldo: "Depay está bien, pero el Barcelona tardará mucho en encontrar un '9' que haga olvidar a Suárez"

17/06/2020 El exjugador del FC Barcelona Rivaldo DEPORTES BETFAIR



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha afirmado este viernes que Memphis Depay, futbolista pretendido por el conjunto culé, "está bien", pero ha asegurado que la directiva azulgrana tardará "mucho" en "encontrar un '9' que haga olvidar a Suárez".



"Depay parece que sería un buen jugador, pero veo difícil que el FC Barcelona fiche a alguien de las características y espíritu de lucha que ofrecía Luis Suárez. Me temo que tardará mucho tiempo en encontrar a un jugador similar que nos haga olvidarlo", dijo Rivaldo en declaraciones facilitadas por Betfari.



Además, el brasileño agregó que "cualquier jugador que llegue para relevar a Suárez en las próximas temporadas será comparado constantemente, lo que le añade una responsabilidad extra a la que ya de por sí supone llevar la camiseta del FC Barcelona", apuntó, confirmando que su nuevo club, el Atlético de Madrid, pasa a ser "candidato a todo".



Sin embargo, el que fuese campeón del mundo con Brasil en 2002 admitió que la salida del charrúa vendrá bien a Coutinho. "Le va a venir bien porque le permitirá mejorar su química con Messi. Se está viendo que su confianza se ha disparado tras su experiencia en el Bayern e incluso tras los dos goles que le hizo al Barcelona en el 2-8 de Champions", dijo.



En otras cuestiones, Rivaldo cree que "es normal que el socio quiera fuera a Bartomeu". "Cuando eres el responsable de la infelicidad de Messi, de que Messi quiera marcharse del club, eso, obvio, no es bueno para ti. Es sencillo. Messi es el ídolo del club y los aficionados no entenderán que se quera marchar", manifestó Rivaldo.



"Además, el club ha sufrido en los últimos años tres-cuatro eliminatorias traumáticas de la Champions con derrotas duras que culminaron en la debacle del 2-8 ante el Bayern. Si a eso le añades que Suárez se ha ido o casos problemáticos como el de Arthur, es normal que la posición del presidente se debilite, porque todo esto cae sobre sus hombros. Entiendo que los socios quieran un cambio", comentó.