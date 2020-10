Fútbol.- (Previa) El FC Barcelona defiende título en una Primera Iberdrola que busca otro paso adelante

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona tendrá el reto de defender título en la nueva temporada de la Primera Iberdrola que arranca este sábado, una campaña que se presenta atractiva en muchos sentidos y en la que las de Lluis Cortes parten como las claras favoritas.



El pasado 1 de marzo la máxima categoría del fútbol femenino nacional disputó la que era hasta la fecha su última jornada liguera. La pandemia obligó a su suspensión y finalmente la RFEF decidió dos meses después proclamar campeón a un Barça que había dominado con mucha autoridad el torneo doméstico y que aventajaba en nueve puntos al Atlético de Madrid.



Nadie fue capaz de ganar a las blaugranas la pasada campaña, que sólo cedieron dos empates en las 21 jornadas celebradas, ante el Rayo Vallecano y el equipo colchonero, y este será el reto que tendrán los otros 17 equipos que este año componen la Primera Iberdrola, dos más de los habituales porque la RFEF no dictaminó descensos tampoco, pero sí los ascensos del Eibar y el Santa Teresa.



También será la primera temporada con el Real Madrid de manera oficial tras confirmarse la fusión por absorción del CD Tacón. El conjunto madridista, gracias a lo que representa su marca, dará un nuevo impulso en prestigio al campeonato, aunque está por ver si podrá ya de primeras meterse en la terna de aspirantes.



Y esa aspiración se verá ya en esta primera jornada donde recibirá el domingo en Valdebebas al actual campeón, en lo que significará el primer duelo en la historia del fútbol femenino entre madridistas y unas blaugranas que apenas han hecho retoques sobre el bloque del año pasado, todo lo contrario que las de David Aznar.



La apuesta del Real Madrid por el fútbol femenino se ha dejado notar de momento con la incorporación de casi un equipo entero. Nueve futbolistas han aterrizado para mejorar las prestaciones de este proyecto, con mención especial para dos internacionales con experiencia como Marta Corredera e Ivana Andrés, jóvenes talentos como Tere Abelleira o Maite Orozco, Marta Cardona o Kenti Robles.



El Barça ha preferido no moverse de cara a otra campaña donde quizá vuelva a tener la mirada más fija en el sueño de la Liga de Campeones, que esta temporada se terminó en las semifinales ante el Wolfsburgo. Cortés sigue contando con el gol de Jennifer Hermoso y Oshoala, el desborde Hansen y Martens, la calidad de Alexia, el poderío de Hamraoui y Guijarro y una gran solidez defensiva.



Pero pese a la entrada del Real Madrid, el escalón de aspirantes a arrebatarle el trono a las culés es un Atlético de Madrid, que tuvo que ceder el dominio que había alargado durante tres temporadas. Las rojiblancas también tendrán una 'prueba de fuego' porque han renovado mucho su equipo, pero ya demostraron en los cuartos de Champions ante el Barça que son capaces de competir con sus armas.



Bajo la batuta de Dani González, las colchoneras habrán trabajado para acoplar lo antes posible a sus ocho caras nuevas para acompañar a Amanda Sampedro, Ángela Sosa, Silvia Meseguer y el buen ataque que tiene con Ludmila, Charlyn Corral, Deyna Castellanos y Toni Duggan. De momento, lo peor son las bajas de Virginia Torrecilla, recuperándose de la extirpación de un tumor cerebral, y de Carmen Menayo, lesionada de gravedad de la rodilla.



EL LEVANTE NO QUIERE ACUSAR LAS BAJAS



El Levante, que marchaba tercero el año pasado, espera comandar al segundo pelotón de aspirantes, y aunque mantiene a Alba Redondo, ha perdido muchas piezas claves como las mencionadas Corredera y Andrés, Ona Batlle y una Sonia Bermúdez que se retiró.



Al lado de las 'granotas' el histórico Athletic, que además de a Maite Oroz, también ha perdido a Damaris Egurrola y donde se ha retirado otra histórica como Ainhoa Tirapu, la Real Sociedad de Nahikari García, Sun Quiñones y Nerea Eizagirre, o un Deportivo ABANCA que el año pasado estuvo arriba y que aunque ha perdido a Tere Abelleira, sigue teniendo a la goleadora 'Peke'.



A partir de ahí, mucha pelea por estar en la zona media y por evitar el descenso con el CDEF Logroño, el Rayo Vallecano, que empezará más tarde por haber iniciado su pretemporada con retraso por la falta de protocolo sanitario, el Sevilla, el Granadilla, el Madrid CFF, el Betis, el Valencia, el Sporting de Huelva, el Espanyol, que se libró de un descenso que parecía claro tras haber sumado solo cuatro puntos, y los dos nuevos.