Europa.- La ONU pide a la UE que ataje los "horrores inimaginables" de los refugiados procedentes de Libia

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha pedido a la Unión Europea que haga todo lo posible para atajar los "horrores inimaginables" que atraviesan los refugiados procedentes de Libia y que les impulsan a lanzarse a una posible muerte en las aguas del Mediterráneo.



Las recientes conclusiones de un equipo de la ONU a Malta, zona de tránsito para los refugiados desde Libia a Europa, arrojan un resultado estremecedor, "como detenciones arbitrarias, torturas y otras graves violaciones de los Derechos Humanos en un país como Libia que no se puede considerar como puerto seguro para los migrantes".



La oficina para los Derechos Humanos ha denunciado igualmente que "los rescatados y desembarcados en las costas europeas" se exponen a "detenciones arbitrarias que podrían equivaler a un maltrato" en un momento particularmente delicado por la amenaza que representa la pandemia de coronavirus. "Los barcos de rescate no pueden efectuar sus tareas de salvamento, y los grupos de la sociedad civil no pueden acceder a los migrantes para proporcionar atención", apuntan.



La misión, desplegada en Malta desde el 21 al 26 de septiembre, ha entrevistado a responsables del Gobierno libio, grupos de apoyo de la ONU, y 76 migrantes -- 41 hombres, 22 mujeres y 13 niños -- de diferentes nacionalidades.



Muchos de los consultados denuncian que los guardacostas libios llegaron a embestir o abrir fuego contra sus embarcaciones, provocando que los pasajeros, desesperados, se lanzaran al mar. También han denunciado que, en al menos una ocasión, las Fuerzas Armadas de Malta empujaron a una de las embarcaciones de vuelta a territorio libio y en dirección a la isla italiana de Lampedusa.



Asimismo, los migrantes entrevistados denuncian que los barcos comerciales que pasaban cerca de ellos les ignoraban o bien avisaban a Libia, en lo que supone una negligencia de sus responsabilidades de auxilio que, según la oficina de la ONU, debería ser investigada a fondo.



MALTRATOS EN MALTA



Los maltratos también se han repetido en Malta, donde los inmigrantes dicen haber sido objeto de encierros con poco acceso a la luz del día, agua potable o lavabos, en medio de campamentos superpoblados e inmensas dificultades para contactar con el mundo exterior. "Sales de una cárcel libia para acabar en una de Europa", lamentó uno de los encuestados.



También se tiene constancia, en el centro de detención maltés visitado por el equipo, de actos de automutilación, intentos de suicidio y protestas de los propios migrantes.



"La presión que recibe el sistema de recepción de refugiados en Malta lleva siendo de dominio público pero la pandemia ha empeorado claramente una situación, de por sí, difícil", ha declarado la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. "Los gobiernos se están enfrentando a enormes desafíos por la Covid-19 pero, con todo, hay que defender los Derechos Humanos y no podemos olvidarnos de aquellos que están confinados", ha añadido.



"Lo que está ocurriendo con los migrantes en Malta, y en otras partes de Europa, es el resultado de un sistema fallido de gestión de la migración, que no antepone los derechos humanos de los migrantes y refugiados en el centro y durante demasiado tiempo ha estado marcado por una falta de solidaridad que obliga a estados de primera línea como Malta a cargar con la mayor parte de la responsabilidad ", ha lamentado Bachelet.



"Insto a la Unión Europea y sus Estados miembros a garantizar que su Pacto sobre migración y asilo aborde estos desafíos de cara para alcanzar un enfoque verdaderamente común y basado en principios que garantice el respeto y la protección de los Derechos Humanos de los migrantes y refugiados", ha añadido.