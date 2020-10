España.- Rajoy ve a la monarquía "fundamental" para el progreso de España

01/10/2020 El Rey Felipe VI (c), posa junto al presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa (a su derecha); la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto (a su izquierda); y los expresidentes del Gobierno Felipe González (1i) y Mariano Rajoy (4d), entre otras personalidades, durante la inauguración del II Foro La Toja, en La Isla de la Toja, Pontevedra, Galicia (España) a 1 de octubre de 2020. En su segunda edición, el Foro abordará asuntos como la digitalización, el teletrabajo y el reto de gobernar en tiempos de pandemia. POLITICA Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press



Dice que hay "muchos españoles" con "temor" ante el hecho de que se cuestione lo logrado estos 40 años y llama a defender la Carta Magna



Asegura que los referendums son "máquinas de generar divisiones en la sociedad" y fue un "gran error" que lo hiciera Cameron con el Brexit



El exjefe del Ejecutivo Mariano Rajoy ha afirmado este viernes que la monarquía ha sido "fundamental" para el progreso de España y ha censurado que "algunos" pongan en "tela de juicio" las reglas de juego fijadas en la Constitución y sus instituciones, en alusión a las últimas declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias o el titular de Consumo, Alberto Garzón. Por eso, ha recalcado que en su condición de expresidente quería mostrar su apoyo a la Carta Magna y a la monarquía.



Rajoy se ha pronunciado así durante el debate sobre la respuesta de Europa a la pandemia que ha organizado el Foro La Toja en Pontevedra, donde ha compartido mesa con el exprimer ministro italiano Enrico Letta, el politólogo Ivan Krastev, e Ignacio Torreblanca, director e investigador principal del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.



Rajoy ha afirmado que él escucha a "mucha gente" y se ha dado cuenta de que "muchos españoles tienen temor por la pandemia" pero también "temor por lo que está pasando" porque, según ha dicho, con el Gobierno actual "parece que se quiere poner en tela de juicio todo", de forma que "todo lo que se hizo en los últimos 40 años en España no vale para nada".



LA MONARQUÍA "HA DADO ESTABILIDAD A ESPAÑA"



En este sentido, ha indicado que los españoles que "creen" en la Carta Magna, con la que fueron "capaces de superar una etapa de enfrentamiento", tienen que "defenderla". Según ha añadido, la Ley Fundamental llevó a fijar una serie de "normas de juego" que "todos" aceptaron, incluyendo la monarquía, que ha dado "estabilidad" a España.



Rajoy ha agregado además que la Constitución supuso una "reconciliación" entre españoles que habían estado "enfrentados" y, por eso, ha criticado que ahora, "con algunas decisiones y actitudes", "algunos" la estén "poniendo en tela de juicio".



En el caso concreto de la monarquía parlamentaria que recoge la Carta Magna, ha subrayado que la estabilidad que ha dado a España esta institución "ha sido fundamental para conseguir el mayor progreso económico y social de la historia de España".



"Por eso yo, aunque sea en mi condición de expresidente, quiero mostrar mi apoyo a la Constitución, a las normas y a las reglas de juego de la Constitución, a la reconciliación entre españoles, a la monarquía y a nuestras instituciones", ha enfatizado, poniendo broche final al coloquio.



ALERTA CONTRA LOS "POPULISTAS Y LOS ADANES"



Previamente, al hilo del debate, Rajoy ha alertado contra el populismo que afecta a la Unión Europea, ya que, según ha dicho, "ahora florecen por todas partes populistas y adanes". A su entender, hay que "repetir" ante la gente las bondades que ha supuesto pertenecer al club europeo.



"Europa es sinónimo de democracia, libertad y derechos humanos, así como un modelo de bienestar con educación, sanidad y sistema de pensiones", ha subrayado, para recordar que antes del Tratado de Roma Europa vivió dos guerras mundiales y "un sinfín de guerras civiles".



En el caso del referéndum promovido por Reino Unido y que llevó al 'Brexit, Rajoy ha subrayado que convocar esa consulta fue "un gran error". "Quién convoca al conjunto de la ciudadanía para una decisión tan importante como irse o no de la UE, está abdicando de su responsabilidad como primer ministro en este caso", ha enfatizado, para recalcara que a un gobernante se le elige para que "tome las decisiones difíciles".



LOS REFERÉNDUMS, "MÁQUINAS DE GENERAR DIVISIONES EN LA SOCIEDAD"



Rajoy ha advertido que los "referéndums son máquinas de generar divisiones en la sociedad" porque suelen producir resultados con poca diferencia. "Fue un error descomunal --en referéndum en Reino Unido-- y ahora completan con un error mucho mayor, que es incumplir los tratados y los acuerdos", ha aseverado.



Así se ha pronunciado después de que la Comisión Europea haya iniciado un procedimiento de infracción contra Reino Unido por violar el Acuerdo de Retirada que fija las condiciones del Brexit. A su entender, la decisión que ha adoptado ese país es "impropia" y "traerá consecuencias no agradables".



LOS MEDIOS INTENTAN PREGUNTARLE POR LA 'OPERACIÓN KITCHEN'



A su llegada a este foro, algunos medios han intentado sin éxito recabar una valoración del expresidente del Gobierno ante las informaciones que se están produciendo sobre la llamada 'operación Kicthe' sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.



Dada la distancia que separaba a los periodistas de los ponentes, algunos medios gritaron para poder interpelar a Rajoy pero esté siguió caminando hacia la entrada del recinto. Estas últimas semanas se han conocido audios del excomisario José Manuel Villarejo incluidos en el sumario del 'caso Kitchen' en el que él mismo reconoce que le han encargado "maldades para salvar el culo al Barbas", en alusión al propio Rajoy, tantas que "podría estar preso".