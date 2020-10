El Salvador.- La Fiscalía salvadoreña investigará al ministro de Hacienda por impagos a los trabajadores de la Asamblea

11/02/2020 La Asamblea Legislativa de El Salvador condena la toma militarizada de sus instalaciones. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL TIWTTER @ASAMBLEASV



Bukele se enzarza en Twitter con el fiscal general a cuenta de los impagos en la Asamblea Legislativa



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, ha confirmado que abrirá "el expediente correspondiente" contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, después de que su oficina recibiera una queja por parte de la Asamblea Legislativa en la que denuncia el impago de los salarios de algunos de sus trabajadores.



"Esta madrugada recibimos un escrito para que la Fiscalía investigue la posible comisión de una serie de delitos, entre ellos el incumplimiento de deberes, por parte del ministro de Hacienda al no depositar el salario para los empleados de ese órgano de Estado", ha dicho Melara.



"Lo que corresponde como Fiscalía es abrir el expediente correspondiente, iniciar las investigaciones y ver qué es lo que estas arrojan", ha explicado el fiscal general, quien ha adelantado que en caso de hallar indicios de delito, "estaríamos en un eventual proceso de antejuicio".



Por su parte, Zelaya ha argumentado que el Estado no puede hacer frente a los salarios de la Asamblea Legislativa debido a la caída de ingresos provocada por el impacto económico negativo de la pandemia del nuevo coronavirus.



"Entendemos que son trabajadores pero mientras no liberen los préstamos sigo sin poder restituir los ingresos", justificó Zelaya el miércoles durante una visita al órgano Legislativo, cuando desde el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea (SITRAL), se le exigió el salario impagado del mes de septiembre.



Desde la propia Asamblea Legislativa, los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), así como los del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y los de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) han coincidido al calificar la situación de "extorsión".



"Hay un chantaje a la Asamblea Legislativa, consideramos un atropello a la institucionalidad pero también una práctica ilegal que puede constituirse en un delito en términos de condicionar a la Asamblea para que mediante la aprobación de préstamos pueda pagar salarios", ha denunciado la diputada del FMLN Yanci Urbina, informa el diario salvadoreño 'El Mundo'.



BUKELE Y MELARA SE ENZARZAN EN TWITTER



Con respecto a estas investigaciones que Melara ha avanzado también se ha pronunciado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien le ha reprochado al fiscal general que "durante años" haya estado "en total silencio" cuando el salario de otros trabajadores públicos se vio perjudicado por "retenciones indebidas".



"Durante años tocan el salario de miles de empleados municipales, millones de dólares en retenciones indebidas, miles de familias afectadas por años y Raúl Melara en total silencio. Tocan el salario de los diputados y en menos de 24 horas ya habla de antejuicio", ha escrito Bukele en su cuenta de Twitter.



Melara no se ha arrugado y ha respondido que para él "todos los ciudadanos son iguales", al tiempo que ha acusado a Bukele de ser "experto en señalar a los demás", mientras "cubre a los suyos aunque atropellen la ley".



"El atraso tan sólo de un día se traduce en miles de familias trabajadoras sin el salario del que dependen para comer y alimentar a sus hijos. Es grave presidente", ha publicado.



"No haga lo que ha condenado en otros", ha escrito Melara en su cuenta de Twitter, recordando a Bukele como él también exigió en un caso parecido el pago de los trabajadores municipales de la capital cuando ejercía de alcalde de San Salvador.