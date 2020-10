El río Paraguay se acerca a una bajada histórica y descubren restos de un volcán

Vista del río Paraguay hoy en Asunción (Paraguay). El río Paraguay podría llegar en las próximas semanas a su nivel histórico más bajo, los 40 centímetros por debajo del cero hidrométrico alcanzados en 1969, tras varios meses de precipitaciones escasas y perspectivas similares hasta final de año. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 2 oct (EFE).- El río Paraguay podría llegar en las próximas semanas a su nivel histórico más bajo, los 40 centímetros por debajo del cero hidrométrico alcanzados en 1969, tras varios meses de precipitaciones escasas que han dejado a la vista a su paso por Asunción restos de un islote que se corresponden con parte de un volcán.

En la capital paraguaya el río amaneció este viernes en los 24 centímetros por debajo del cero hidrométrico, un nivel "muy lejano de lo que es normal para esta época del año, que suele estar entre los 2 y los 2,5 metros en el puerto", como dijo a Efe el director de Meteorología e Hidrología, Raúl Rodas.

La situación no mejorará en los próximos meses, ya que el nivel de las aguas "está directamente relacionado con las precipitaciones" que no se prevén hasta diciembre.

La falta de lluvias ha dejado un río con un caudal exiguo, en el que la arena ha comenzado a ganar espacio en las márgenes y la basura que transportaba el río queda varada en estas playas fluviales cada vez más amplias.

EL VOLCÁN Y EL BARQUERO

En el mirador de Ita Pyta Punta, en uno de los barrios ribereños de Asunción, la bajante ha dejado a la vista los restos de un islote rocoso y seco que ha sido identificado como parte de un volcán.

La aparición de este volcán atrae ahora a los curiosos, ya que en apenas un minuto de pasea en barca se puede visitar y comprobar los miles de moluscos secos pegados a las rocas que crujen bajo la suela de los zapatos..

Don Lucio es uno de los barqueros que trabaja habitualmente en la zona para cruzar pasajeros hasta el barrio que está al otro lado del río.

Lleva cinco años cruzando el río Paraguay y reconoció a Efe que ha visto otras sequías, pero ninguna tan pronunciada como esta, que ha llegado al nivel de dejar al descubierto este volcán.

A pesar de la sequía, puede mantener su servicio de transporte fluvial, pero comentó que los pescadores están viendo afectados sus ingresos.

No son los únicos, ya que el escaso caudal del río Paraguay también está dificultando la navegación de los barcos transportadores de grano.

Paraguay es uno de los principales exportadores de semillas y de soja y el río es la vía habitual para llevar estas cargas al exterior.

Rodas, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, aseguró a Efe que el Gobierno paraguayo está trabajando en mantener "el nivel propicio para que la navegación" por el impacto "en la parte económica".