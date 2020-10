El reglamento de la FIFA contempla un mínimo de 14 convocados para los partidos de clasificación

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. EFE/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN/Archivo

Madrid, 2 oct. (EFE).- El reglamento de los partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022 establece que las convocatorias contarán con un máximo de 23 jugadores y un mínimo de 14, incluido un portero, y la FIFA estudiará los casos en los que esta cifra sea menor y podrá permitir excepciones.

Así lo establecen las modificaciones introducidas por la FIFA ante la situación de pandemia actual en un texto que mantiene las cinco sustituciones y contempla una adicional en aquellos partidos que tengan que resolverse en la prórroga.

SUSTITUCIONES

De conformidad con la modificación transitoria de la Regla 3 aprobada por el International Football Association Board (IFAB), se permitirán cinco cambios del modo siguiente:

Durante el partido, ambos equipos:

– podrán utilizar un máximo de cinco suplentes

– dispondrán de un máximo de tres oportunidades para proceder con una sustitución*

– podrán realizar sustituciones durante el descanso

En el caso de disputarse prórroga, ambos equipos:

– podrán realizar una sustitución adicional, hayan alcanzado o no el número máximo de suplentes permitido

– dispondrán de una oportunidad más de sustitución, hayan llegado o no al número máximo de dichas oportunidades

– podrán realizar sustituciones:

- antes del inicio de la prórroga

- durante el descanso de la prórroga.

Si los equipos no hubieran utilizado el número máximo de suplentes o no hubieran agotado el número máximo de oportunidades de sustitución, durante la prórroga podrán disponer de los suplentes o las oportunidades restantes.

En el caso de que ambos equipos realizaran una sustitución al mismo tiempo, se restará una oportunidad de sustitución a cada uno de ellos.

En el caso de competiciones sénior, los jugadores que ya hayan sido reemplazados no podrán volver a entrar durante ese partido

CONTROLES MÉDICOS

Para que los miembros de la delegación puedan acceder al estadio y permanecer en las instalaciones el día de partido, de conformidad con las estipulaciones recogidas en el Protocolo de partidos internacionales deberán presentar el resultado negativo de un test realizado en el plazo de las 72 horas previas a la disputa del partido.

CONVOCATORIAS

La lista de convocados contará con un mínimo de catorce y un máximo de 23 jugadores, de los que uno deberá ser guardameta. Si se dispusiera de menos de catorce jugadores, la FIFA estudiará el caso y permitirá excepciones de manera individualizada. Los once primeros jugadores de la lista de convocados comenzarán el partido, y los restantes de la lista serán los suplentes.

Si alguno de los once jugadores titulares que figuran en la lista de convocados no pudiera comenzar el encuentro por alguna razón, podrá ser reemplazado por uno de los suplentes.

El jugador o jugadores reemplazados no podrán participar en el partido, lo que implica que se reducirá el número de suplentes. Durante el partido, se podrán realizar hasta cinco sustituciones.

Si alguno de los suplentes que aparece en la lista de convocados no pudiera disputar el encuentro por alguna razón, no podrá ser reemplazado en el banquillo por otro jugador, lo que implica que se reducirá el número de suplentes. Durante el partido, se podrán realizar cinco sustituciones.

PÚBLICO

La posibilidad de disputar el partido con la presencia de espectadores estará sujeta a las directivas, restricciones y normativas aplicables publicadas por las autoridades gubernamentales del país anfitrión.

Si se aprobara la presencia de espectadores en el partido, deberán cumplirse en todo momento las directivas, restricciones y normativas aplicables de las autoridades gubernamentales del país anfitrión, siempre sujetas a las condiciones siguientes:

- los partidos solo podrán jugarse en estadios cuyas localidades sean exclusivamente de asiento;

- en caso de que únicamente se disponga de estadios con sectores de asiento y sectores de pie, los sectores de pie deberán permanecer vacíos.

- en las gradas destinadas a los espectadores será de aplicación el Reglamento FIFA de Seguridad en los Estadios.

- todos los gastos derivados de los test de la COVID-19 y la documentación solicitada correrán a cargo de la federación o selección en cuestión.

- todos los gastos derivados de la implantación de las medidas preventivas frente a la COVID-19 en el estadio correrán a cargo de la federación anfitriona.