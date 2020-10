El refugio del Atlético; la espina de Emery

El Atlético de Madrid, que sembró dudas en Huesca (0-0) tras su gran arranque ante el Granada (6-1), vuelve a su refugio del Wanda Metropolitano, donde acumula 14 partidos sin perder en diez meses, ante la amenaza del Villarreal de Unai Emery, que nunca ha ganado al entrenador argentino Diego Pablo Simeone. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Madrid, 2 oct (EFE).- El Atlético de Madrid, que sembró dudas en Huesca (0-0) tras su gran arranque ante el Granada (6-1), vuelve a su refugio del Wanda Metropolitano, donde acumula 14 partidos sin perder en diez meses, ante la amenaza del Villarreal de Unai Emery, que nunca ha ganado al entrenador argentino Diego Pablo Simeone.

En su casa, el Atlético vive mejor. No solo es que lleve más de 300 días sin ser derrotado en su coliseo -desde el 1 de diciembre de 2019, cuando le ganó el Barcelona con gol del argentino Lionel Messi-, es que sus prestaciones son diferentes (14 victorias y solo dos empates) su confianza es otra y también su contundencia, la virtud que busca siempre Simeone y que le es esquiva a domicilio.

Esa pólvora que se vio ante un equipo en racha como el Granada como local (6-1) y se diluyó como visitante en El Alcoraz de Huesca (0-0) es la que buscará el Atlético este sábado (16.00 horas, 14.00 GMT), con la principal incógnita de si será el uruguayo Luis Suárez o el hispanobrasileño Diego Costa su principal referencia ofensiva.

¿Suárez o Costa? El charrúa impresionó en su puesta de largo ante el Granada con dos goles y una asistencia en 20 minutos, pero el rival estaba ya entregado. Ante el Huesca solo tuvo una opción, un mano a mano con Andrés Fernández que le ganó la partida. Costa abrió el marcador de cabeza en la primera jornada, cuando fue titular, y apenas pudo aportar en sus 20 minutos ante los oscenses.

Sea quien sea, estará acompañado por el portugués Joao Félix, cuyo arranque en su segunda temporada está siendo prometedor, convirtiéndose en el gran generador de peligro del conjunto rojiblanco, con un gol, asistencia y penalti provocado ante el Granada y varios intentos ante el Huesca, uno magistralmente repelido por Andrés Fernández. Jugó un partido completo por primera vez desde el 26 de enero. Solo le falta ser determinante.

Salvando esa incógnita, parece claro que otros jugadores retomarán su puesto tras las rotaciones ante el conjunto oscense, como el capitán Koke Resurrección, en el centro o en una de las bandas, y el central montenegrino Stefan Savic por Mario Hermoso. El argentino Ángel Correa y el extremo belga Yannick Carrasco podrían regresar, uno o ambos, en función de donde se ubique Koke.

Son fijos el guardameta esloveno Jan Oblak; el inglés Kieran Trippier y los brasileños Felipe Monteiro y Renan Lodi en defensa; Saúl Ñíguez en el medio y Joao Félix en el ataque. Con Koke en el medio, Correa, Carrasco y Llorente se jugarían las dos bandas; si el vallecano va a una banda, Thomas sería el segundo pivote.

El Wanda Metropolitano es la fortaleza de los rojiblancos, pero están sobre aviso del historial del Villarreal, un conjunto tradicionalmente incómodo para Simeone, que en las últimas seis visitas ha conseguido dos victorias (2014 y 2017, ambas en el extinto Vicente Calderón), dos empates y las ultimas dos derrotas.

El 'submarino amarillo' de Unai Emery, que afronta la temporada con grandes expectativas, debe probarlas en partidos de este nivel y entidad, ya que sus siete puntos proceden de dos victorias y un empate en casa frente a equipos de la zona media baja, pero fue goleado por el Barcelona (4-0) en su única salida fuera de casa.

Además, Emery tiene una espina contra Simeone, al que nunca ha ganado como técnico. Ni con el Valencia ni con el Sevilla ha conseguido el entrenador vasco batir al argentino, que le ha ganado siete veces en doce duelos entre Liga y Copa, con cinco igualadas.

Las únicas tres victorias de Emery en 23 partidos contra el Atlético fueron en la etapa 'pre-Cholo' y con el Valencia: contra el mexicano Javier Aguirre (3-1 en la 2008-09) y Quique Flores (1-2 en la 2010-11 y 1-0 en la 2011-12). El resto, 10 empates y 10 derrotas ante el club rojiblanco.

Para este encuentro, el de Hondarribia mantiene las bajas de los lesionados Alberto Moreno, Francis Coquelin, Alfonso Pedraza o Rubén Peña y hasta última hora mantendrá la duda del lateral Pervis Estupiñán, quien a pesar del esguince de tobillo del miércoles ante el Alavés, cuenta con opciones de jugar.

Respecto al posible once, la duda que puede tener Unai Emery es la de dar entrada a un jugador rápido o desequilibrante como Chukwueze o Take Kubo, o mantener el equipo que ganó en casa frente al Alavés, con Iborra, Trigueros y Parejo en la medular, lo que parece más probable.

Con ello, el once sería el formado por Sergio Asenjo en la portería, con una defensa con Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres y Estupiñán o Jaume Costa. En el centro del campo estarán Vicente Iborra, Manu Trigueros y Dani Parejo, para jugar con Moi Gómez y Gerard Moreno en las bandas y dejar solo arriba a Paco Alcácer.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix y Luis Suárez o Diego Costa.

Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Estupiñán o Costa; Iborra, Parejo, Trigueros; Gerard Moreno, Moi Gómez y Paco Alcácer.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 16.00

Puestos: Atlético (12º, 4 puntos); Villarreal (4º, 7 puntos).

La clave: Cuál será la cara ofensiva del Atlético, la del equipo que hizo 6 goles ante el Granada o el que no pudo marcarle al Huesca.

El dato: El Atlético lleva más de 300 días sin perder en el Wanda Metropolitano, en el que ha jugado 14 partidos, con 12 victorias y solo dos empates.

La frase: "Tenemos capacidad de competir ante el Atlético de Madrid", dijo el entrenador del Villarreal, Unai Emery.

El entorno: El Wanda Metropolitano espera volver a ser talismán para el Atlético como en el arranque de la temporada ante el Granada, sin público con el nombre de todos los socios del club en el túnel de vestuario.