El presidente de Honduras pide precaución por efectos de depresión tropical 25

En la imagen el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. EFE / José Valle /Archivo

Tegucigalpa, 2 oct (EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió este viernes a sus compatriotas precaución ante las lluvias que afectan a su país por la depresión tropical 25 en el Caribe y otro fenómeno meteorológico que podría impactar en la nación centroamericana la próxima semana.

"Esta situación puede complicarse con la entrada de humedad del Pacífico, que estaría alimentando a la depresión tropical número 25 y pasaría a ser tormenta tropical, llegando a agravarse por la interacción, a partir del próximo martes, de otro fenómeno meteorológico", subrayó Hernández en una comparecencia de prensa.

La depresión tropical 25 se formó hoy en el suroeste del Caribe con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora que van a reforzarse en las próximas horas hasta llegar a tener categoría de tormenta tropical el sábado cerca de las costas de Yucatán (México).

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) indicó que a las 11.00 horas (16.00 GMT) Veinticinco estaba localizada unos 355 kilómetros al sureste de Cozumel (México) y se movía a 15 kilómetros por hora en dirección noroeste.

El jefe de Estado de Honduras destacó la importancia de informar a la población sobre "lo que se avecina con mayor profundidad para que todos seamos responsables y enfrentemos lo que estos fenómenos climáticos pueden traernos las próximas horas".

"Le solicitamos a los compatriotas estar pendientes a los boletines sobre las medidas de prevención, protección y seguridad de cada uno de los ciudadanos, especialmente los que habitan en zonas de riesgo, deslizamiento, inundaciones, en las cercanías de cauces y ríos", enfatizó Hernández.

Dijo además que los hondureños deben aprender a "ser disciplinados y seguir las instrucciones" de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

HONDURAS HABILITARÁ ALBERGUES

Ante los efectos del fenómeno, el Gobierno hondureño ha tomado las "medidas de bioseguridad necesarias" para habilitar albergues para acoger a posibles evacuados en todo el país, anunció el canciller de Honduras, Lisandro Rosales.

Rosales instó a la población a que "no baje la guardia, tomen todas las precauciones necesarias en vista que se mantiene la alerta roja por la emergencia de COVID-19, no debemos descuidar ninguna de las atenciones".

Las alcaldías hondureñas deben estar "atentas" al desplazamiento de la depresión tropical 25, subrayó el diplomático, quien aseguró que los centros de emergencia regional de la Comisión de Contingencias están habilitados para atender cualquier requerimiento de las municipalidades.

Dijo además que, a pesar de las lluvias que afectarán al país las próximas 96 horas, es "muy importante que se cuente con todas las precauciones" por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

"El pueblo hondureño debe tomar las precauciones necesarias para evitar la pérdida de vidas humanas", reiteró el jefe de la diplomacia del país centroamericano.

El organismo de protección civil emitió la víspera alerta amarilla, de prevención, en los 18 departamentos de Honduras debido a las lluvias que afectan al país.

La última tormenta con nombre de esta temporada fue Beta, que tocó tierra el 21 de septiembre en Texas.

Cuando faltan dos meses para el fin de la temporada de huracanes de 2020 (30 de noviembre), se han formado 23 tormentas con nombre que dan crédito a la "extremadamente activa" temporada de 2020 que pronosticó la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de EE.UU.

La NOAA prevé este año entre 19 y 25 tormentas tropicales con nombre, lo que significa que tengan vientos de 63 kilómetros por hora, de las cuales de siete a once podrían convertirse en huracanes, con vientos de 119 kilómetros por hora, con hasta seis muy poderosos.