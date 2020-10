El presidente de Haití promete elecciones "en los próximos meses"

El presidente haitiano, Jovenel Moise. EFE/Orlando Barría/Archivo

Puerto Príncipe, 2 oct (EFE).- El presidente haitiano, Jovenel Moise, prometió este viernes que las pendientes elecciones legislativas y locales se celebrarán "en los próximos meses" y llamó a la unidad nacional para cambiar la difícil situación política y económica de la empobrecida nación.

"En los próximos meses se celebrarán elecciones para renovar el personal político del país", dijo el gobernante en un discurso sobre la situación nacional en la sede del Banco de la República.

Todos los que quieran dirigir el país deben ir a las urnas, agregó Moise.

"Apelo a todos los sectores. Me refiero a los sectores económico, político, social y religioso. Los intelectuales del país... Quiero decirles que solo hay una manera de hacer algo por este país: unirse", dijo.

La oposición haitiana y la comunidad internacional han pedido en varias ocasiones la celebración de las elecciones en Haití, y en ese sentido Moise nombró el pasado mes a los nueve miembros del Consejo Electoral Provisional que, sin embargo, varios sectores rechazan alegado que son afines al presidente y a su partido.

Los miembros del Consejo no han prestado juramento ante el Tribunal de Casación como lo establece la Constitución.

La oposición, que ha pedido en innumerables manifestaciones la salida de Moise del poder, argumenta que no están dadas las condiciones para los comicios debido al clima de inseguridad y violencia que vive Haití.

En su discurso de hoy, Moise criticó a la oposición que, en su opinión, "solo cree en la transición pero no en las elecciones. "Hay personas que nunca aceptarán ir a las elecciones porque saben que no van a ganar. Estas personas son fanáticas de la transición", apuntó.

"Puede suceder que decidan no unirse con Jovenel Moise, pero están obligados a unirse con el presidente de Haití para sacar al país de la situación en la que se encuentra", dijo.

A la vez, subrayó que "lo que nos divide es más numeroso que lo que nos une, pero construyamos este país sobre lo que nos une".

Insistió en la unidad "para poner al país en la senda del cambio y el desarrollo que todos estamos revisando para que las generaciones futuras no tengan que juzgarnos como lo hacemos ahora con las generaciones que nos preceden".