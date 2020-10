EEUU.- Trump condena públicamente el supremacismo blanco tras la controversia del primer debate

02/10/2020 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. POLITICA NORTEAMÉRICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL SCOTT W. GRAU / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condenado esta pasada noche "a todos los supremacistas blancos" para zanjar la controversia abierta tras el primer debate electoral del pasado martes, durante el que eludió repudiar explícitamente a los grupos de ultraderecha.



"Lo he dicho muchas veces, así que voy a dejarlo claro de nuevo. Condeno al Ku Klux Klan. Condeno a todos los supremacistas blancos y condeno a los Proud Boys", hizo saber durante una entrevista en la cadena Fox News, una de sus últimas comparecencias antes de dar a conocer el positivo por coronavirus que tanto él como su esposa Melania han confirmado este viernes.



Trump mencionó explícitamente a los Proud Boys, un grupo supremacista de nuevo cuño cuya presencia se ha dejado sentir en algunas de las manifestaciones contra el racismo que han sacudido el país estos meses y precisamente la organización que se le pidió que condenara durante el debate.



"No sé mucho sobre ellos, casi nada, pero les condeno", ha declarado Trump, antes de insistir en que siempre ha mantenido esta postura. "Aunque lo diga cien veces no va a ser suficiente porque de nuevo van a aparecer noticias falsas", ha añadido.



La controversia comenzó tras uno de los momentos álgidos del debate con su rival, el candidato demócrata, Joe Biden, en el que Trump no solo eludió condenar de viva voz estos movimientos sino que llegó a pedirles que se mantuvieran "a la espera". Durante las horas siguientes al término del debate, múltiples asesores de Trump, comenzando por su secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, aseguraron que el presidente siempre ha condenado esta clase de movimientos.



"Al presidente se le ha preguntado específicamente si condenaba el supremacismo blanco y él respondió que siempre lo ha denunciado en todas sus formas", declaró McEnany durante su última rueda de prensa del jueves.



Durante la entrevista en Fox News, Trump pidió a su rival demócrata que condenara igualmente a los movimientos de extrema izquierda violentos, a los que el presidente engloba en lo que llama el 'movimento antifa', "porque son un grupo horrible de gente". Durante el debate, Biden le hizo saber que 'antifa' "no es un movimiento organizado" sino "una idea" sin cabecillas aparentes.