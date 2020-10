EE.UU. condena a Snowden a pagar 5 millones de dólares por sus memorias y conferencias

Vista de copias del libro 'Permanent Record' de Edward Snowden. EFE/CJ Gunther/Archivo

Washington, 1 oct (EFE).- Un tribunal de EE.UU. condenó este jueves a Edward Snowden a pagar 5 millones de dólares por los ingresos obtenidos por su libro de memorias y conferencias derivadas sin someter primero su obra a una revisión de las agencias de inteligencia estadounidenses para las que trabajó.

Así lo informó el Departamento de Justicia, que argumentó que al no enviar el libro para una inspección previa a la publicación, Snowden violó los acuerdos de no divulgación que firmó mientras trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Esos pactos obligaban a Snowden a permitir que esas agencias examinaran cualquier información que pretendiera publicar y que se basara en datos confidenciales "obtenidos como resultado" de su relación con la NSA y la CIA.

"Edward Snowden violó sus obligaciones legales con Estados Unidos y, por lo tanto, sus ganancias financieras ilegales deben ser entregadas al Gobierno", señaló el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Jeffrey A. Rosen, en un comunicado al anunciar el dictamen.

De este modo, el fallo emitido por el Tribunal para el Distrito Este de Virginia impone un fideicomiso para las ganancias actuales y futuras del libro de las memorias de Snowden y 56 discursos ya realizados.

La Justicia estadounidense también explicó al tribunal que Snowden ha residido en Rusia desde 2013 después de que se le concediera asilo allí por cargos federales derivados de su filtración de información clasificada que revela los programas de vigilancia de Estados Unidos.

Snowden había trabajado para la CIA de 2006 a 2009 y como contratista de la NSA en varias ocasiones entre 2005 y 2013.

La demanda del Departamento de Justicia se presentó el mismo día de la publicación del libro, en septiembre de 2019.

Además de Snowden, la demanda también nombró a su editor, Macmillan, y solicitó al tribunal que congelara los activos relacionados con su obra.

Las memorias de Snowden son un recorrido por su vida y no incluyen nuevas revelaciones respecto a las que ya publicó en 2013, cuando abandonó Estados Unidos cargado con 1,7 millones de documentos que revelaron al mundo los programas de vigilancia masiva de teléfonos e internet de la NSA.

Además de esta demanda civil, el Departamento de Justicia sigue acusando a Snowden de cargos criminales relacionados con la publicación de esa información hace seis años, y el extécnico de 37 años vive en Moscú en régimen de asilo temporal.