Dvicio: Ya queremos volver a Latinoamérica, era el año con más conciertos

Fotografía cedida hoy por Sony Music que muestra a los integrantes de la banda española Dvicio mientras posan. EFE/SONY MUSIC /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 2 oct (EFE).- La banda española Dvicio publicó recientemente el tema "Soy de volar", una canción intimista junto a la argentina Lali que está teniendo mucho éxito, pero reconocieron en entrevista con Efe que están deseando volver a los escenarios, especialmente a los de Latinoamérica, donde está la mayor parte de su audiencia.

"Todos echamos mucho de menos el estar viajando y llevando nuestra música a los sitios donde los fans nos lo piden. Nunca habíamos estado tanto tiempo en casa. Yo personalmente echo de menos todo, hasta el hecho de montarme en un avión, a mí se me ha hecho un poco duro en ese sentido", expresó Alberto, guitarrista.

Además, los cinco miembros de la banda madrileña dijeron que 2020 era el año que más conciertos tenían programados, pero que no pudieron realizarse por la pandemia mundial de coronavirus, y que tenían muchas ganas de mostrar su último disco "Impulso".

Sin embargo, coincidieron en que hay que asumir la situación y cumplir las medidas y recomendaciones para que pronto se retomen los espectáculos multitudinarios de manera segura.

"Sacar mucha música es lo que podemos ofrecer desde la distancia (...) Hay que, si de repente se abre México, por ejemplo, saber en qué sitios tocar, pero no depende de nosotros, de nosotros depende la música y la vamos a seguir sacando", añadió Martín Ceballos, bajista y corista de Dvicio.

Y es por esto que con esta romántica canción volvieron a su orígenes más acústicos e intimistas. Cuando se construyó "Soy de volar" consideraron que era mejor dejarla más desnuda "porque si no perdía su esencia", dijo Luiz Gonzalvo, batería de la agrupación.

Además, encontraron a la cantante argentina Lali, quien afortunadamente estaba en Madrid y añadió con su voz lo que el tema necesitaba.

En este sentido, Andrés Ceballos, vocalista de Dvicio, consideró que desde que quedaron en un bar con la cantante y le pusieron el tema, ella mostró de manera muy real que le gustó.

"En este caso se ha hecho de manera natural y ella le ha dado forma a lo que teníamos en la cabeza", añadió el cantante.

Y así de natural se ve en el vídeo la química entre Dvicio y Lali, que muestran escenas cotidianas grabadas con una cámara girando 360 grados para generar un plano secuencia.

"Quedamos con el director Willy Rodríguez y tuvimos una reunión creativa en la que soltamos ideas, y ahí surgió la idea del plano secuencia con la cámara rotativa y que fuesen pasado cosas. Había solo una cámara central, no había operario de cámara, estábamos solo nosotros y no se podía tocar. Fue muy divertido", expresó Nacho Gotor, guitarrista.

Desde que surgió la canción, hasta las grabaciones del tema y del video, los componentes de Dvicio se sintieron a gusto con este tema al volver a algo que les recordó a sus inicios, pero insistieron en que eso no significa que sea el único registro o estilo que les gusta, sino que es una de sus muchas facetas, algo que queda plasmado en "Impulso", un disco muy variado.