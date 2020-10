Duelo Kipchoge-Bekele en Maratón de Londres se queda en una ilusión tras lesión del etíope

La carrera más esperada de la historia pierde su sabor. Esperada con ilusión para medir a las dos leyendas de la prueba, el Maratón de Londres contará solo el domingo con el keniano Eliud Kipchoge, plusmarquista mundial de la distancia, tras la baja anunciada este viernes del etíope Kenenisa Bekele debido a una lesión en la pantorrilla izquierda.

Bekele, triple campeón olímpico y quíntuple campeón del mundo de pruebas de pista, posee el segundo mejor registro de la historia en la distancia de los 42,195 km (2h01:41 en 2019 en Berlín, frente a 2h01:39 para Kipchoge en Berlín en 2018).

"Estaba en buena forma pero sentí un problema en mi pantorrilla izquierda tras dos sesiones de entrenamiento rápidas en las últimas semanas de preparación", explicó el etíope en un comunicado.

"Después, me he sometido a un tratamiento todos los días y creía que estaría listo, pero hoy está peor y sé que no puedo correr", añadió.

"Esta carrera era muy importante para mí", añadió Bekele. "Mi presencia en Berlín el año pasado me dio mucha confianza y motivación y tenía ganas de mostrarlo de nuevo. He trabajado muy duro para ello. Me doy cuenta que muchas personas a través del mundo esperaban con impaciencia esta carrera y siento decepcionar a mis aficionados, a los organizadores y a mis colegas competidores. Tomaré tiempo para recuperarme y reencontrar la forma y espero volver a Londres el próximo año", explicó.

- Nueva cita fallida -

Se trata de una nueva cita fallida entre Bekele y Kipchoge, los dos corredores más rápidos de todos los tiempos en maratón, que no se han enfrentado desde hace dos años.

Los dos atletas, que forman parte de la misma "escudería" (la sociedad Global Sports Communication), se han enfrentado cuatro veces en maratón, en 2016 y 2018 en Londres, en 2014 en Chicago, y en 2017 en Berlín. Kipchoge se impuso en todas ellas.

De este modo Eliud Kipchoge, que cumplirá 36 años en noviembre, afrontará casi una carrera contra sí mismo.

El keniano, tras un buen palmarés en pista (dos medallas olímpicas, dos medallas mundiales, incluido un título), se ha convertido sin discusión en el mejor maratoniano de la historia.

Kipchoge cuenta con once victorias en doce carreras en maratón, incluido el título olímpico de 2016, ocho triunfos repartidos entre Chicago, Berlín y Londres, el récord del mundo, y logró superar la barrera mítica de las dos horas en un carrera no oficial en octubre de 2019 en Viena (01h59:41).

Hasta la irrupción del keniano, Kenenisa Bekele, en 20 años de carrera, había forjado el más bello palmarés del fondo, siguiendo la estela de su ilustre compatriota Haile Gebrselassie, con tres títulos olímpicos, 17 mundiales (5 en pista, 1 en sala, 11 en cross cuando participaban todavía los mejores) y los récords del mundo de 10.000 y 5.000 metros, este último fue a su vez batido en agosto por el ugandés Joshua Cheptegei.

- Sin público -

El etíope, que se pasó al maratón en 2014, ha tenido menos éxito en los 42,195 km (tres victorias en diez carreras).

Tras la baja de Bekele, como principales rivales de Kipchoge aparecen los etíopes Mosinet Geremew (28 años), cuarto mejor registro de todos los tiempos (2h2:55, a 18 segundos de Kipchoge), y Mule Wasihun (26 años) el octavo mejor (2h03:16).

La carrera tendría que haber sido seguida, como quiere la tradición, por una multitud entre los más emblemáticos monumentos londinenses.

Pero la pandemia del nuevo coronavirus, que aplazó la carrera de abril a octubre, obligó a los organizadores a prever un recorrido alternativo, un círculo de 2,15 km alrededor de Saint James Park, delante del Buckingham Palace, sin ningún espectador.

La lluvia podría aparecer junto a una temperatura fresca de unos diez grados.

kn/psr/gh