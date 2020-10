Donald y Melania Trump dan positivo por coronavirus

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump anunció el viernes temprano que él y la primera dama, Melania Trump, habían dado positivo por coronavirus, poco después de que una asesora cercana, Hope Hicks, enfermara de covid-19.

“Esta noche, @FLOTUS y yo tuvimos un resultado positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Vamos a superar esto JUNTOS!”, dijo Trump por Twitter.

En una circular publicada el viernes por la mañana temprano, el médico de Trump dijo que el presidente y la primera dama planean permanecer en la Casa Blanca “durante su convalecencia” y que la unidad médica “mantendría una vigilancia”.“Tengan la seguridad de que espero que el presidente continúe desempeñando sus funciones sin interrupciones mientras se recupera, y les mantendré informados sobre cualquier avance futuro”, dijo el médico de la Casa Blanca, Scott Conley.

Los futuros de acciones estadounidenses cayeron más de un 1% el viernes temprano después de que Trump anunciara que dio positivo.

Judd Deere, portavoz de la Casa Blanca, dijo que se estaba realizando un seguimiento de contactos de Trump y Melania Trump y que “se realizarán las notificaciones y recomendaciones apropiadas”. El seguimiento de contactos para Hicks, agregó, ya se había completado.

En un tuit , la primera dama dijo que ella y su esposo “se sienten bien y yo he pospuesto todos mis próximos compromisos. Por favor, asegúrense de mantenerse a salvo y todos superaremos esto juntos”.

El resultado positivo del presidente, de 74 años de edad, probablemente agudizará la intensa atención pública sobre su gestión de la pandemia mientras hace campaña para una reelección frente al demócrata Joe Biden, quien lidera las encuestas nacionales.

No quedó claro de inmediato cómo Trump contrajo el virus, que ha provocado la muerte de más de 200.000 estadounidenses. Pero Hicks dio positivo después de volar a bordo del Air Force One al debate presidencial en Cleveland el martes y a un mitin de campaña en Minnesota el miércoles.

“Pasamos mucho tiempo con Hope y otros. Así que veremos qué pasa”, dijo Trump durante una entrevista con Sean Hannity, de Fox.

Otros miembros del círculo de Trump dieron positivo por el virus a principios de este año, incluido el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien.

A sus ayudantes les preocupa que la falta de sueño de Trump durante el tramo final de la campaña presidencial pueda aumentar su vulnerabilidad a la infección. El presidente regresó a la Casa Blanca después de la medianoche tras sus viajes el martes y miércoles. Su edad también lo pone en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por el virus.

El resultado, si bien es un motivo de preocupación para los estadounidenses, hará que sea más difícil para el presidente seguir tratando de desviar la atención del virus y centrarse en sus temas preferidos de campaña, como acusar a los demócratas de promover una agenda socialista ruinosa y permitir que ciudades de EE.UU. sean invadidas por manifestantes violentos.

Trump ha tratado de minimizar la importancia del virus en medio de encuestas que muestran que la mayoría de los estadounidenses desaprueba su gestión de la pandemia, que según él simplemente “desaparecería”. Trump ha presionado para que los estados vuelvan a abrir sus economías, incluso cuando los casos han aumentado.

Nota Original:Trump Tests Positive for Covid-19 After Close Aide Becomes Ill

©2020 Bloomberg L.P.