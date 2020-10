Desconecta.- Este perro evitó que su dueña se cayera al suelo tras una noche de copas poniéndose a dos patas

02/10/2020 Este perro evitó que su dueña se cayera al suelo tras una noche de copas poniéndose a dos patas. MADRID, 2 oct. (EDIZIONES) Una cámara de vigilancia nocturna capturó el momento en que Jax, un Golden Retriever de dos años, consigue evitar una caída inminente de su dueña tras un tropiezo. POLITICA YOUTUBE/VIDELO/HANNAH QUINTUS



Una cámara de vigilancia nocturna capturó el momento en que Jax, un Golden Retriever de dos años, consigue evitar una caída inminente de su dueña tras un tropiezo.



Hannah Quintus, una joven de 22 años, de Eagle Glove, Iowa, utiliza una cámara de vigilancia para tener controlado a su perro Jax cuando no está en casa.



Una noche en la que Hannah volvía de fiesta con unas cuantas copas de más, la cámara todavía estaba grabando y capturó el tropiezo de Hannah en el que casi se cae al suelo.



https://www.youtube.com/watch?v=HrWRcTxLd98



Por suerte, Jax, que se muestra pendiente de los torpes pasos de su dueña en todo momento, estaba ahí para echarle una pata (o dos) a Hannah y, gracias a su actuación, el can consiguió estabilizarla y conducirla hasta la cama.



La joven colgó el vídeo en TikTok donde se hizo viral con millones de visualizaciones.



"Volviendo a revisar el vídeo me dio un poco de vergüenza, pero me pareció realmente asombroso y divertido", dijo Hannah a Caters. "He estado con Jax desde que tenía siete semanas y es lo mejor que me ha pasado. Lo amo con todo mi corazón y los demás también lo quieren mucho."